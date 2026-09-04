Santos anuncia Lima, ex-meia do Fluminense, por empréstimo até o fim de 2026

Lima, emprestado pelo Fluminense ao Santos até o fim de 2026 - (crédito: Santos FC / Divulgação)

O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Lima. O jogador de 30 anos foi cedido por empréstimo pelo Fluminense e assinou contrato válido até o fim de 2026.

Para viabilizar a transferência, Lima aceitou uma redução salarial. O Santos ficará responsável pelo pagamento dos vencimentos do atleta durante o período do empréstimo. Apesar do vínculo inicialmente curto, existe a possibilidade de uma renovação ao término da temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Chego bastante motivado e consciente do peso e da responsabilidade de vestir uma camisa com tanta história", declarou o novo reforço.

A contratação foi acelerada após Neymar e Álvaro Barreal deixarem o empate com o Palmeiras apresentando problemas físicos. Diante da possibilidade de perder dois jogadores importantes para a sequência do calendário, a diretoria buscou uma alternativa experiente e capaz de atuar em diferentes funções no meio-campo.

O objetivo do Santos é regularizar Lima a tempo de inscrevê-lo na Copa Sul-Americana. O Peixe enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. A utilização do reforço dependerá da conclusão dos procedimentos burocráticos e da avaliação da comissão técnica.

Lima pertence ao Fluminense, mas começou a temporada emprestado ao América, do México. Indicado pelo então treinador André Jardine, o meio-campista disputou 16 partidas pela equipe mexicana.

O brasileiro perdeu espaço após a saída do técnico e teve o empréstimo encerrado antes do prazo previsto. Com poucas perspectivas de utilização imediata no Fluminense, o jogador retornou ao Brasil e passou a negociar com o Santos.

Natural de Araçatuba, no interior paulista, Vinícius Moreira de Lima iniciou a formação no Tanabi e concluiu sua passagem pelas categorias de base no Grêmio. A estreia profissional ocorreu em 2017.

O meia também defendeu o Ceará, clube pelo qual conquistou a Copa do Nordeste de 2020 e o Campeonato Cearense de 2022. A regularidade apresentada no futebol nordestino abriu caminho para sua transferência ao Fluminense.

No clube carioca, Lima viveu o período mais vitorioso da carreira. Integrante do elenco comandado por Fernando Diniz, participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores em 2023, além da Recopa Sul-Americana de 2024.

Ao todo, o meio-campista disputou 168 partidas e marcou 16 gols pelo Fluminense. Lima é o terceiro reforço anunciado pelo Santos depois da derrubada do bloqueio de contratações imposto pela Fifa. Antes dele, o clube confirmou as chegadas do volante Arthur e do lateral-direito Rodinei.