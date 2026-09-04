Sabalenka reclama de cheiro de maconha no US Open: "É muito forte"

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka reclamou nesta sexta-feira (4) do cheiro de maconha em quadra durante sua vitória sobre a uzbeque Kamilla Rakhimova na terceira rodada do US Open, um problema recorrente nos últimos anos no Grand Slam de Nova York.
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"Alguém está fumando maconha? Você se incomoda [de fazer alguma coisa]? Porque é muito forte", pediu a número 1 do mundo à juíza de cadeira.
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Sabalenka reclamou quando sacava no terceiro game da partida contra Rakhimova, que ela venceu por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) para avançar às oitavas de final do torneio.
Na entrevista coletiva após a vitória, a bielorrussa relatou uma breve conversa que teve com espectadores da quadra Louis Armstron, a segunda maior de Flushing Meadows.
"Disse a eles algo como: 'Pessoal, podem fazer o que quiserem, fumar o que quiserem, relaxarem o quanto quiserem, mas por favor, não façam isso perto das quadras de tênis'", contou Sabalenka.
"É um pouco complicado lidar com esse cheiro quando você está tentando dar o melhor de si em uma competição", disse ela, sorrindo.
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"Estava um pouco demais. Senti que precisava dizer isso à juíza para que, talvez, pudessem identificar a pessoa que estava fumando para pedir que fosse fumar em outro lugar", explicou.
Ainda assim, Sabalenka disse não ter certeza se o cheiro vinha de um expectador ou do lado de fora da quadra.
"Estava ventando um pouco. Não sei se vinha do público ou de fora, porque o vento traz para dentro do estádio. Só espero que prestem um pouco mais de atenção nessas coisas", pediu a número 1 do mundo.
Nos últimos anos, vários tenistas se pronunciaram sobre o odor de maconha, cujo consumo é legal em Nova York desde 2021, que ocasionalmente chega a Flushing Meadows, principalmente na quadra 17, que fica ao lado de um parque.
O alemão Alexander Zverev, número 3 do circuito masculino, chegou a dizer em 2023 que jogar na quadra 17 era como "estar na sala do Snoop Dogg", popular rapper também conhecido por ser um grande defensor do consumo de cannabis.
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