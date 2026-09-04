Monaco de Filipe Luís vence PSG de virada em Paris

Marquinhos abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo, mas Nazinho e Idumbo marcaram depois do intervalo e garantiram o triunfo monegasco - (crédito: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

O técnico brasileiro Filipe Luís levou a melhor sobre Luis Enrique no segundo confronto entre os treinadores. Nesta sexta-feira (4), o Monaco virou sobre o PSG e venceu por 2 a 1, no Parc des Princes, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Marquinhos abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo, mas Nazinho e Idumbo marcaram depois do intervalo e garantiram o triunfo monegasco.

Assim, a equipe do Principado chegou aos nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento na Ligue 1 e permaneceu na liderança, enquanto os parisienses seguiram sem vencer na competição. O primeiro duelo entre Filipe Luís e Luis Enrique aconteceu na final da Copa Intercontinental de 2025, quando o brasileiro ainda comandava o Flamengo. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e o PSG conquistou o título nos pênaltis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O PSG volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), quando recebe o Slovan Bratislava pela Champions League. Já o Monaco terá compromisso apenas no sábado (12), às 12h15, diante do Strasbourg, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Francês.

Primeiro Tempo

O PSG assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos, com maior posse de bola e presença constante no campo ofensivo. Doué foi o primeiro a levar perigo em finalização de fora da área, defendida por Hradecky. Pouco depois, os parisienses aumentaram a pressão e criaram três oportunidades em sequência: Hakimi acabou travado dentro da área, Doué parou novamente no goleiro do Monaco e, na sobra, Kvaratskhelia finalizou para fora. O Monaco tentou responder em uma escapada de Golovin pelo meio, mas o passe para Brunner saiu forte e terminou nas mãos de Safonov.

Embora o PSG mantivesse amplo domínio territorial e chegasse a ter 69% de posse de bola, o Monaco conseguiu ameaçar em alguns contra-ataques. Vanderson recebeu pela direita e exigiu boa defesa de Safonov, mas a resposta dos donos da casa veio pouco depois. Fabián Ruiz encontrou Kvaratskhelia dentro da área, e o georgiano cruzou na segunda trave para Marquinhos completar de peito e abrir o placar para os parisienses aos 30 minutos.

Depois do gol, o PSG reduziu a intensidade e passou a controlar a vantagem por meio da posse de bola. Já o Monaco, contudo, tentou adiantar suas linhas em busca do empate. Hakimi ainda teve uma cobrança de falta bloqueada pela barreira, mas os visitantes conseguiram equilibrar um pouco mais as ações na reta final. Já nos minutos finais, Brunner criou a melhor oportunidade monegasca antes do intervalo ao carregar pelo meio e finalizar da entrada da área, porém a bola passou perto da trave, e o PSG levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário.

A virada

O PSG voltou do intervalo tentando ampliar a vantagem e chegou a acertar o travessão com Akliouche, mas o lance acabou invalidado por impedimento. Pouco depois, o atacante também apareceu sozinho após cobrança de falta de João Neves e exigiu boa defesa de Hradecky. Entretanto, o Monaco cresceu na partida e chegou ao empate aos 12 minutos. Golovin levantou na segunda trave, Teze tentou colocar a bola no meio da pequena área e, após o corte parcial de Pacho, recuperou a posse e cruzou novamente para Nazinho cabecear para o fundo da rede.

Luis Enrique reagiu com mudanças e colocou Ferran Torres, Lucas Hernández, Godts e Dembélé em campo, enquanto o PSG voltou a pressionar. Hakimi arriscou de fora da área e parou em Hradecky, mas foi o Monaco que encontrou o segundo gol. Aos 26, Zakaria avançou pelo campo ofensivo e, depois de Lucas Hernández afastar parcialmente, Golovin recuperou a bola e encontrou Idumbo pelo lado esquerdo da área. O meia ganhou a disputa com Marquinhos e finalizou para virar o jogo no Parc des Princes.

A partir daí, o PSG aumentou a pressão e empurrou o Monaco para o campo defensivo. Ferran Torres chegou a mandar a bola para a rede após assistência de cabeça de Dembélé, porém a arbitragem marcou impedimento do francês na origem da jogada e anulou o gol. Já nos acréscimos, Dembélé teve duas grandes oportunidades para evitar a derrota: primeiro, finalizou rente à trave e acertou a rede pelo lado de fora; depois, bateu da entrada da área e obrigou Hradecky a fazer uma grande defesa. O Monaco, contudo, resistiu à pressão final, segurou a vitória por 2 a 1 e garantiu a primeira vitória de Filipe Luís sobre Luis Enrique como treinador.

Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês

Quinta-feira (3)

Toulouse 0 x 1 Lille

Sexta-feira (4)

Lyon 3 x 1 Auxerre

PSG x Monaco

Sábado (5)

Lens x Lorient 12h15

Le Havre x Brest 15h45

Nice x Le Mans 15h45

Domingo (6)

Troyes x Strasbourg 10h

Angers x Rennes 12h15

Olympique de Marselha x Paris FC 15h45