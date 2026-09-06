Gui Khury fala sobre 1080°, Olimpíadas e disputa em Brasília

O que você fazia aos 11 anos? Com essa idade, Gui Khury entrava para a história do skate mundial ao ser o atleta mais jovem a realizar a manobra de 1080° em um halfpipe. Hoje, com 17, o "piá" nascido e criado em Curitiba tornou-se um dos maiores do mundo. Conseguiu, também, a maior nota média do skate vertical, no STU Vert de São Paulo, ao igualar Bob Burnquist, com 99.000 pontos. Neste fim de semana, Gui é um dos competidores do Pro Tour STU, em Brasília, e busca mais um troféu na galeria.

O evento ocorre no Parque da Cidade e conta com 12 skatistas. Hoje, o torneio termina com a disputa das semifinais e da decisão do Pro Tour STU. Em entrevista exclusiva ao Correio Braziliense, Gui Khury fala sobre a competição na capital e conta sobre alguns dos grandes marcos na carreira.

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Qual a expectativa para o evento e com o público de Brasília?

Com certeza, será uma experiência nova para mim. Creio que seja apenas a minha segunda vez em Brasília, mas a primeira competindo de fato.

Como você lidará com o forte calor de Brasília no período de competição?

Desde que cheguei aqui deu para perceber que realmente está muito calor. Como nunca competi aqui, não sei muito bem o que esperar na hora do torneio. Nunca fiz uma preparação voltada à adaptação em condições climáticas adversas, mas acho que vai dar tudo certo.

Qual foi a sua reação em receber, das mãos de Tony Hawk, um shape em sua homenagem e ter entrado para a marca dele, a Birdhouse?

Confesso que eu já imaginava que isso poderia acontecer. Parecia que estava sendo armado há um tempinho. Mas, de qualquer forma, na hora que eu recebi fiquei surpreso e foi perfeito. Agora estamos aí juntos na marca.

Como a manobra 1080° impactou sua vida quando tinha apenas 11 anos?

Depois daquela manobra, comecei a ser convidado mais vezes para diferentes competições, principalmente o X-Games. Com ela também consegui minha primeira medalha da carreira, logo em um campeonato internacional. Tudo isso muda muito na carreira de um skatista, ainda mais o X-Games sendo o maior campeonato da modalidade vertical. Com certeza, foi muito importante para mim.

Por que no skate, diferentemente de outros esportes, existe um tratamento mais humano, pacífico e amistoso na relação com os adversários?

O skate é um esporte muito diferente dos outros e está crescendo ainda. Por isso, todo mundo ali dentro quer ajudar o skate a crescer cada vez mais e se tornar o maior esporte de todos os tempos. Antes, o skate era muito mais visto como uma brincadeira ou uma arte que não se respeitava muito. Mas, agora, é realmente considerado um esporte, então também existe essa questão da rivalidade, porém de uma forma amigável, que é raro de se ver em outros esportes.

Quais são as suas três manobras preferidas e três ídolos para você no skate?

Manobras, eu gosto do Flip Indy, Frontside Nosegrind e o Flip 240°. Meu top-3 ídolos do skate são Tony Hawk, Sandro Dias e Bob Burnquist.

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Como explicar sua ascensão tão rápida na modalidade?

É muito louco, porque tudo vem de muito cedo, na verdade. Eu vou te falar que uma das razões de eu ser esse skatista que sou hoje é que eu me inspirei muito no Luigi (Cini). Sempre andei com ele desde pequenininho. A gente fez várias sessões com ele mais novo também. Meu pai montou o vertical para a gente e nós demos uma boa evoluída. Você vê que o vertical é a base de tudo. É a modalidade que mais se conecta com o park e com o street. Os dois campeões olímpicos vieram do vertical. Quando o park começou a crescer, a galera meio que tirou um pouco o vertical da frente.

O vertical abre portas?

O cara que mais se destacou no park foi o Pedro Barros, que é um menino que veio bastante do vertical e tinha um half-pipe na casa dele quando era muito novo. Quando ele começou a se destacar, a galera meio que dizia: "Ah, o vertical não é tão legal". Conclusão: ele se destacou muito e, muitos anos depois, teve que vir uma outra geração andando bastante no vertical para realmente colocar o Brasil no topo e bater de frente com todo mundo. Hoje, para ser competitivo, as manobras de giro e de flip no vertical são muito importantes. Acho que, se o cara não treinar no vertical, ele não vai ser um top no park. É uma modalidade que ajuda muito.

Depois de Paris 2024, haverá também uma demonstração em Los Angeles 2028. Qual é a importância de o skate vertical estar presente nos Jogos Olímpicos?

É muito importante. Eu acho bizarro que o vertical não esteja nas Olimpíadas ainda, mas acredito que em Brisbane-2032 vai estar. A demonstração também vai rolar em Los Angeles, então tem muita coisa pela frente. Eu estava conversando com o pessoal sobre o vertical nas Olimpíadas, e a gente tem uma chance muito grande de entrar. Isso seria muito bom para a gente. Acho muito estranho não estar ainda, porque o half-pipe, o vertical, é o mais fácil de o público entender e o mais legal de assistir.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

