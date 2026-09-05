No Morumbis, São Paulo encerra invencibilidade do Atlético

Foram 14 jogos de invencibilidade até o São Paulo aparecer na frente do Atlético-MG. Neste sábado (5), no Morumbis, o Tricolor derrotou o Galo por 2 a 0 e acabou com a série do time carijó. O encontro foi válido pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro. Invicto no Cícero Pompeu de Toledo há cinco meses, o São Paulo está em décimo lugar, com 33 pontos. O Bicudo é o oitavo colocado, com 36.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os dois times, agora, voltam a campo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo visita o Boca na Bombonera nesta terça-feira (8). Na quarta (10), o Atlético encara o Santos, na Vila Belmiro.

São Paulo com mais volume

O São Paulo teve o controle do primeiro tempo diante de um Galo muito fechado. Santana chegou a marcar para o Tricolor, mas, na origem da jogada, a bola havia saído na linha de fundo, com Lucas Ramon. Sabino e Luciano também tiveram chances, porém, não conseguiram tirar o zero do placar. Pelo lado mineiro, nenhuma jogada de ataque relevante em 45 minutos.

Deslanchou

Barba, técnico do Atlético Mineiro, mudou três jogadores e ordenou uma pressão alta na saída do São Paulo. A equipe teve tudo para marcar. Fred cruzou, mas Casierra chegou atrasado. E aí o Tricolor, também modificado, não perdoou. Artur colocou rasteiro para Luciano tirar o zero do placar. Dois minutos depois, de peixinho, Iago ampliou para o Soberano. Vitória justa do Soberano.

SÃO PAULO 2×0 ATLÉTICO

Brasileirão 26ª rodada

Data e horário: 05/09/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Gols: Luciano, 20’/2ºT (1-0); Iago, 22’/2ºT (2-0)

SÃO PAULO: Rafael; Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho (Maia, 17’/2ºT), Marcos Antônio e Wendell (Iago, 17’/2ºT), Artur (Djhordney, 34’/2ºT), Luciano (Ferreira, 38’/2ºT) e Santana (Calleri, 17’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

ATLÉTICO: Delfim, Natanael, Vitão, Alexander (Minda, 23’/2ºT) e Lodi; Franco (Victor Hugo, Intervalo) (Scarpa, 34’/2ºT), Castaño e Bernard (Fred, Intervalo); Reinier (Casierra, Intervalo) e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alex dos Santos (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartão Amarelo: Djhordney (SAO)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook.