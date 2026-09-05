Bahia vence o Bragantino, entra no G4 do Brasileiro e seca o Flu

Bragantino e Bahia, neste sábado (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, parecia uma luta de MMA (Artes Marciais Mistas). Não pela violência e, sim, pela franca trocação e pelo ímpeto das duas agremiações. No fim, deu Esquadrão: 3 a 2, placar que coloca os soteropolitanos, provisoriamente, no G4 do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Apenas o Fluminense, que encara o Vasco logo mais, pode ultrapassar o time do técnico Rogério Ceni, há 11 jogos invicto no Nacional. Já o Massa Bruta é o nono lugar, com 35.
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Piscou, tem gol!
Emoção não faltou durante o primeiro tempo em um Cícero de Souza com pouco público. Afinal, a roseira do tapete verde de Bragança Paulista balançou quatro vezes. Ex-Flamengo, Yan levantou para Barbosa vencer Yan e abrir o score para os donos da casa. O Bragantino continuou melhor, mas o Bahia resistiu, passou a assumir o protagonismo e chegou à virada, com Juba, de pênalti, e Véliz, de cabeça. No entanto, antes do descanso, Mingo anotou contra e recolocou os paulistas no cotejo.
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Sentiu!
Visitante indigesto nesta edição do Brasileiro, o Bahia se recuperou daquela situação desprimorosa e voltou a ficar na frente no placar logo cedo, na volta do intervalo. No octágono, ou melhor, no campo, o Bragantino tentou uma resposta imediata. Barbosa, então, acertou a trave. O Massa Bruta, mesmo sentindo o golpe do adversário, continuou na pressão. Ronaldo, desta vez, salvou o Tricolor.
BRAGANTINO 2×3 BAHIA
Campeonato Brasileiro 26ª rodada
Data-Hora: 5/9/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Gols: Barbosa, 13’/1ºT (1-0); Juba, 33’/1ºT (1-1); Véliz, 38’/1ºT (1-2); Mingo, contra, 46’/1ºT (2-2); Erik, 4’/2ºT (2-3)
BRAGANTINO: Volpi; Hurtado (Ryan, 37’/2ºT), Pedro Henrique, Marques e Capixaba; Fabinho, Rodriguinho (Neves, 49’/2ºT) e Barbosa (Nunes, 37’/2ºT); Herrera (Mosquera, 23’/2ºT), Yan (Vinicinho, 37’/2ºT) e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.
BAHIA: Ronaldo; Gómez, Duarte, Mingo e Juba; Acevedo (Caio Alexandre, 32’/2ºT), Erick (Jean Lucas, 22’/2ºT) e Nestor (Araújo, 32’/2ºT); Olivera, Pulga (Ademir, 22’/2ºT) e Véliz (Willian José, 36’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
Cartão Amarelo: Fernando (RBB); Erik, Juba e Rogério Ceni (BAH)
Cartão Vermelho: