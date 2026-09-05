Carlos Alberto Parreira recebe alta após 80 dias internado

Parreira foi internado em 16 de junho e, na primeira semana, precisou de suporte de aparelhos para respirar - (crédito: - Foto: Reprodução)

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, recebeu alta médica na manhã deste sábado (5/9), após permanecer 80 dias internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado em junho devido a uma grave inflamação pulmonar e apresentou evolução clínica ao longo das últimas semanas.

Segundo o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, Parreira continuará sendo acompanhado em casa e em consultas ambulatoriais para o monitoramento do estado geral de saúde. "O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, ao longo do período de hospitalização, apresentou evolução clínica positiva após ter sido internado com uma grave inflamação pulmonar. A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral", diz a nota.

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Durante a internação, o ex-técnico foi assistido pelo pneumologista intensivista e por uma equipe multidisciplinar.

A alta ocorre após um período marcado por complicações e mudanças no quadro clínico. Parreira foi internado em 16 de junho e, na primeira semana, precisou de suporte de aparelhos para respirar. Com a melhora, a sedação foi reduzida e ele passou a responder aos estímulos dos médicos e a respirar espontaneamente.

No fim de junho, porém, o estado de saúde voltou a se agravar. Parreira precisou passar por um procedimento de cauterização para controlar um sangramento nasal. Nos dias seguintes, apresentou uma discreta recuperação.

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Quadro chegou a ser grave

No início de julho, o ex-técnico enfrentou uma nova piora e foi submetido a uma traqueostomia. Também passou a necessitar de hemodiálise. O quadro permaneceu grave durante os dias seguintes.

A recuperação ganhou novo impulso cerca de duas semanas depois. Em 27 de julho, Parreira deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a unidade semi-intensiva. Na ocasião, segundo o hospital, ele estava lúcido e colaborativo, enquanto a função renal havia se estabilizado.

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Desde então, a evolução clínica permitiu a continuidade do tratamento fora do ambiente hospitalar. Com a alta neste sábado, Parreira passa a ser acompanhado em casa e em consultas médicas.