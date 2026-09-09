Qual é a premiação por vitória na Champions League? Veja valores

Agora, o torneio conta com uma 'fase de liga' única, na qual cada time disputa oito partidas contra oito adversários diferentes - (crédito: Franck Fife/AFP)

Cada vitória na nova fase de liga da Champions League vale uma bolada para os cofres dos clubes. A equipe que sai vitoriosa de uma partida garante um prêmio de 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 12,8 milhões), pago pela UEFA nesta etapa inicial do torneio.

Essa quantia é parte do montante total que os clubes podem arrecadar na competição mais lucrativa do mundo. A partir da temporada 2024/25, a entidade máxima do futebol europeu distribuirá um total de 2,46 bilhões de euros entre os 36 clubes participantes, com base em um sistema que recompensa participação e desempenho.

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A principal mudança é o fim da tradicional fase de grupos. Agora, o torneio conta com uma 'fase de liga' única, na qual cada time disputa oito partidas contra oito adversários diferentes. Os oito melhores avançam direto para as oitavas de final, enquanto os times que terminam entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff eliminatório.

Apenas por garantir uma vaga na fase de liga, cada um dos 36 times já recebe 18,62 milhões de euros. A partir daí, os valores aumentam. Um empate, por exemplo, rende 700 mil euros para cada clube.

Premiação da Champions League no novo formato

A estrutura de premiação da UEFA foi redesenhada para o novo formato, recompensando progressivamente as equipes que avançam. Os valores são cumulativos. Confira os valores pagos em cada etapa a partir da temporada 2024/25:

Participação na fase de liga: 18,62 milhões de euros

Vitória na fase de liga: 2,1 milhões de euros

Empate na fase de liga: 700 mil euros

Classificação para os playoffs (9º ao 24º): 1 milhão de euros

Oitavas de final: 11 milhões de euros

Quartas de final: 12,5 milhões de euros

Semifinal: 15 milhões de euros

Finalista: 18,5 milhões de euros

Campeão: 6,5 milhões de euros (bônus adicional)

Além desses valores por desempenho, a UEFA distribui uma parcela significativa da receita com base em um novo 'pilar de valor', que combina o ranking de coeficiente histórico dos clubes e o valor do mercado televisivo de cada país.

Somando todas as fontes de receita (desempenho e pilar de valor), o clube que levantar o troféu ao final da temporada pode arrecadar uma quantia que pode ultrapassar os 140 milhões de euros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.