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INDUSTRIA

Decreto do Plástico: como a indústria se adapta às novas regras em vigor

Entenda os custos e oportunidades financeiras na transição do setor para modelos sustentáveis de produção, conforme as normas vigentes desde 2026.

A substituição de polímeros tradicionais por materiais biodegradáveis ou com maior teor de reciclado, por exemplo, impacta toda a cadeia de suprimentos - (crédito: Pexels/Eudes cs)
A substituição de polímeros tradicionais por materiais biodegradáveis ou com maior teor de reciclado, por exemplo, impacta toda a cadeia de suprimentos - (crédito: Pexels/Eudes cs)

A indústria do plástico no Brasil passou por uma transformação significativa com o Decreto 12.688/2025, conhecido como Decreto do Plástico, publicado em outubro de 2025. A legislação estabeleceu novas regulamentações ambientais que obrigaram empresas de todos os portes a reverem seus processos produtivos. Com as metas em vigor desde janeiro de 2026 para grandes empresas e julho para as médias e pequenas — exigindo o uso de no mínimo 22% de plástico reciclado pós-consumo (PCR) nas embalagens —, essa transição para modelos mais sustentáveis impõe custos, mas também abre portas para novas oportunidades financeiras.

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A adequação tem exigido investimentos diretos em diversas frentes. A substituição de polímeros tradicionais por materiais biodegradáveis ou com maior teor de reciclado, por exemplo, impacta toda a cadeia de suprimentos. Além disso, a atualização do maquinário para processar esses novos compostos representou um dos maiores desembolsos imediatos para o setor.

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Os custos não se limitam apenas à produção. As empresas precisaram investir em logística reversa, sistemas de coleta e reciclagem mais eficientes, além de obter certificações ambientais que comprovem a conformidade com as novas regras. A capacitação de equipes para operar tecnologias limpas e gerenciar os novos processos também entra na conta.

Principais custos na adaptação

A transição para uma economia circular no setor de plásticos envolveu uma série de despesas que precisaram ser mapeadas pelas empresas. Os principais pontos de investimento incluem:

  • Pesquisa e desenvolvimento: criação ou licenciamento de novas fórmulas de plásticos ecológicos, como os de fonte renovável (bioplásticos) ou os projetados para reciclagem facilitada.

  • Modernização industrial: aquisição de injetoras, extrusoras e outros equipamentos compatíveis com os novos materiais, que muitas vezes exigem diferentes temperaturas e condições de processamento.

  • Certificação e conformidade: custos com auditorias e selos verdes que atestam a sustentabilidade do produto, essenciais para competir em mercados mais exigentes.

  • Gestão de resíduos: implementação de programas de coleta pós-consumo e parcerias com cooperativas de reciclagem, o que pode envolver custos logísticos e operacionais.

Novas fontes de receita e vantagens

Apesar dos desafios financeiros, a adequação às normas ambientais tem gerado novas frentes de negócio. Empresas que lideram a transição ganham uma vantagem competitiva importante, atraindo consumidores e investidores alinhados a pautas de sustentabilidade. O acesso a linhas de crédito verde, com juros mais baixos, também se tornou uma possibilidade mais concreta.

A criação de produtos a partir de material reciclado abre um novo nicho de mercado, com margens de lucro potencialmente maiores. A otimização de processos para reduzir o desperdício de matéria-prima não só cumpre uma exigência legal, mas também resulta em economia direta, tornando a operação mais enxuta e eficiente a longo prazo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 09/09/2026 00:05 / atualizado em 09/09/2026 00:07
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