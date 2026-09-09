Conheça Mauro Júnior, lateral convocado por Carlo Ancelotti para a Data Fifa

A lateral esquerda talvez seja uma das posições de maior dúvida para o novo ciclo da Seleção Brasileira. No último Mundial, Douglas Santos e Alex Sandro foram os escolhidos para a função. Entretanto, a idade dos atletas pode deixar vaga a ala esquerda da defesa brasileira para outros jogadores mais jovens. Nesta quarta-feira (9/9), o técnico Carlo Ancelotti realizou a primeira convocação após a Copa do Mundo para amistosos contra Austrália e Índia. Com isso, das variadas novidade para o novo ciclo, um nome em específico chamou atenção: Mauro Júnior.

Atualmente com 27 anos, Mauro fez a carreira profissional inteira na Holanda. O lateral brasileiro chegou ao PSV em 2018 após ser revelado no Desportivo Brasil. Chegou para reforçar as categorias de base da equipe holandesa e passou por um empréstimo ao Heracles Almelo, em 2019. Desde então, o defensor firmou-se cada vez mais no time profissional do PSV e hoje é o atual dono da faixa de capitão do clube comandado por Peter Bosz.

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Mauro é destaque no PSV há um tempo, possuindo mais de 200 jogos no clube holandês. No Velho Continente, o lateral acumula quatro campeonatos da Holanda, quatro Supercopa da Holanda e duas Copas da Holanda. O reconhecimento brasileiro veio apenas aos 27 anos, quando finalmente conseguiu ser convocado. Anteriormente, Mauro Júnior quase conseguiu obter a dupla nacionalidade para defender a Laranja Mecânica. Entretanto, o defensor pode ser um dos postulantes à posição no ciclo para a Copa do Mundo de 2030, ao lado de Kaiki Bruno e Caio Henrique, por exemplo.

Quando chegou ao PSV ainda adolescente, Mauro Júnior se destacou pela versatilidade. Atua nas duas laterais, chegou a jogar nas pontas e como meia. Hoje, no time de Peter Bosz, ele ocupa a titularidade incontestável da lateral esquerda e veste a faixa de capitão. Na atual temporada, são seis jogos com um gol e uma assistência, além de representar o time holandês na UEFA Champions League.

Em uma posição onde segue sendo uma icógnita para Carlo Ancelotti, Mauro Júnior pode surgir como uma luva para a ala esquerda brasileira. Além dele, outras novidades constaram na conovacação do treinador italiano. Os jovens goleiros Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro, juntam-se a Hugo Souza para serem os sucessores de Alisson na meta canarinho.

No miolo de zaga, o defensor de 19 anos do Athletico-PR Arthur Dias foi chamado por Ancelotti, assim como Jair, do Nottigham Forest, e Vitor Reis, do Manchester City. Pelo meio, destaques para Breno Bidon e Gabriel Bontempo, que representam a juventude do Brasileirão na posição. O treinador italiano enfatizou a convocação de jovens jogadres pensando também nas Olímpiadas de Los Angeles-2028.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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