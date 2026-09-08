Supercomputador aponta favoritismo para campeão inédito na Champions

A Uefa Champions League 2026/2027 começa nesta terça-feira (8/9). A fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu tem seu pontapé inicial neste dia 8 de setembro, e antes mesmo da bola finalmente rolar, já existe um levantamento estatístico que apontou o grande favorito ao título intercontinental nesta temporada.
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Assim como costuma fazer em todos os anos, o Supercomputador da Opta divulgou nesta terça-feira quais são as suas previsões estatísticas para esta edição da Uefa Champions League. Segundo a tecnologia, a Liga dos Campeões terá um vencedor inédito. O Arsenal, atual campeão da Premier League e vice-campeão da Champions na temporada passada, aparece como favorito ao título, com 20,9% de chances.
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Apesar de ser apontado como o favorito, o Arsenal é seguido de perto pelo Bayern de Munique, de acordo com o cálculo da tecnologia da OPTA. O clube alemão, atual campeão da Bundesliga, tem com 19,4% de chances de voltar a conquistar a Champions após seis anos.
Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain aparece apenas na quinta colocação da lista do Supercomputador. O clube francês tem 7,1% de chances de conquistar um histórico tricampeonato consecutivo da competição.
Maior campeão da história da Champions League, o Real Madrid não aparece nem mesmo no Top 5 de favoritos ao título da competição. Segundo o Supercomputador, o time espanhol tem 4,4% de chances de conquistar o seu 16º título europeu.
Veja o Top-10:
- Arsenal 20,9%
- Bayern de Munique 19,4%
- Manchester City 12,3%
- Barcelona 8,2%
- PSG 7,1%
- Liverpool 6,1%
- Real Madrid 4,4%
- Manchester United 3,8%
- Inter de Milão 3,6%
- Aston Villa 2%
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