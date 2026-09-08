InícioEsportes
futebol internacional

Supercomputador aponta favoritismo para campeão inédito na Champions

Atuais campeões inglês e alemão são grandes favoritos no torneio continental, segundo apontou tecnologia da OPTA

Fase de liga da competição de clubes da Europa começa em 8 de setembro. Final será em 5 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madri - (crédito: Ozan Kose/AFP)
Fase de liga da competição de clubes da Europa começa em 8 de setembro. Final será em 5 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madri - (crédito: Ozan Kose/AFP)

A Uefa Champions League 2026/2027 começa nesta terça-feira (8/9). A fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu tem seu pontapé inicial neste dia 8 de setembro, e antes mesmo da bola finalmente rolar, já existe um levantamento estatístico que apontou o grande favorito ao título intercontinental nesta temporada.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Assim como costuma fazer em todos os anos, o Supercomputador da Opta divulgou nesta terça-feira quais são as suas previsões estatísticas para esta edição da Uefa Champions League. Segundo a tecnologia, a Liga dos Campeões terá um vencedor inédito. O Arsenal, atual campeão da Premier League e vice-campeão da Champions na temporada passada, aparece como favorito ao título, com 20,9% de chances.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Apesar de ser apontado como o favorito, o Arsenal é seguido de perto pelo Bayern de Munique, de acordo com o cálculo da tecnologia da OPTA. O clube alemão, atual campeão da Bundesliga, tem com 19,4% de chances de voltar a conquistar a Champions após seis anos.

Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain aparece apenas na quinta colocação da lista do Supercomputador. O clube francês tem 7,1% de chances de conquistar um histórico tricampeonato consecutivo da competição.

Maior campeão da história da Champions League, o Real Madrid não aparece nem mesmo no Top 5 de favoritos ao título da competição. Segundo o Supercomputador, o time espanhol tem 4,4% de chances de conquistar o seu 16º título europeu.

Veja o Top-10:

  • Arsenal 20,9%
  • Bayern de Munique 19,4%
  • Manchester City 12,3%
  • Barcelona 8,2%
  • PSG 7,1%
  • Liverpool 6,1%
  • Real Madrid 4,4%
  • Manchester United 3,8%
  • Inter de Milão 3,6%
  • Aston Villa 2%

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/09/2026 15:01 / atualizado em 08/09/2026 15:02
    SIGA
    x