Com Endrick, Ancelotti faz primeira convocação do ciclo; veja novidades

Rio de Janeiro — Está dada a largada para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Três meses depois da eliminação nas oitavas de final contra a Noruega no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta-feira a lista para dois amistosos contra a Austrália e um com a Índia no período de 25 de setembro a 3 de outubro. O brasiliense Endrick consta na lista marcada pela renovação e as surpresas.



Depois de um período de recesso em Vancouver, no Canadá, de uma vinda rápida ao Brasil para traçar os planos com o diretor de seleções Rodrigo Caetano e de um tour pela Europa observando jogadores para o sétimo projeto pela conquista do hexa depois de uma queda nas oitavas contra a Noruega (2026); quatro nas quartas de final contra França (2006), Holanda (2010), Bélgica (2018) e Croácia (2018) e uma na semi contra a Alemanha (2014).



No meio do caminho, Carlo Ancelotti chegou a ser sondado por Paolo Maldini e Leonardo, dois ex-jogadores dele no Milan, para assumir a seleção da Itália, mas rejeitou para priorizar o acordo assinado com a CBF até a edição centenária da Copa do Mundo em 2030.



O Brasil tem duas prioridades antes da Copa de 2030, ambas em 2028. Primeiro, a Copa América, provavelmente nos Estados Unidos. A segunda é formar uma seleção jovem forte para a disputa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.



A integração entre novos talentos e o núcleo jovem da base remanescente da Copa de 2026 é uma das receitas para a formação de um elenco forte para se juntar a Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimarães e outras joias como Endrick, Rayan e Estêvão.





Confira os 26 convocados por Carlo Ancelotti:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro)

Defensores: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).

Meias: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinícius Júnior (Real Madrid)



Agenda

25/9 – Austrália x Brasil, 7h, em Townsville

29/9 – Austrália x Brasil, 7h, em Brisbane

3/10 – Índia x Brasil, 11h, em Calcutá



