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Com Endrick, Ancelotti faz primeira convocação do ciclo; veja novidades

Projeto do hexa para a edição centenária do Mundial começa com dois amistosos contra a Austrália e um contra a Índia na Oceania e na Ásia na primeira Super Data Fifa do ciclo

Carlo Ancelotti realiza a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo - (crédito: Marcos Paulo Lima )
Carlo Ancelotti realiza a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo - (crédito: Marcos Paulo Lima )
Rio de Janeiro — Está dada a largada para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Três meses depois da eliminação nas oitavas de final contra a Noruega no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta-feira a lista para dois amistosos contra a Austrália e um com a Índia no período de 25 de setembro a 3 de outubro. O brasiliense Endrick consta na lista marcada pela renovação e as surpresas.

Depois de um período de recesso em Vancouver, no Canadá, de uma vinda rápida ao Brasil para traçar os planos com o diretor de seleções Rodrigo Caetano e de um tour pela Europa observando jogadores para o sétimo projeto pela conquista do hexa depois de uma queda nas oitavas contra a Noruega (2026); quatro nas quartas de final contra França (2006), Holanda (2010), Bélgica (2018) e Croácia (2018) e uma na semi contra a Alemanha (2014).

No meio do caminho, Carlo Ancelotti chegou a ser sondado por Paolo Maldini e Leonardo, dois ex-jogadores dele no Milan, para assumir a seleção da Itália, mas rejeitou para priorizar o acordo assinado com a CBF até a edição centenária da Copa do Mundo em 2030.

O Brasil tem duas prioridades antes da Copa de 2030, ambas em 2028. Primeiro, a Copa América, provavelmente nos Estados Unidos. A segunda é formar uma seleção jovem forte para a disputa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

A integração entre novos talentos e o núcleo jovem da base remanescente da Copa de 2026 é uma das receitas para a formação de um elenco forte para se juntar a Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimarães e outras joias como Endrick, Rayan e Estêvão.

Confira os 26 convocados por Carlo Ancelotti:
 
Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro)
Defensores: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).
Meias: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos)
Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinícius Júnior (Real Madrid)

Agenda
25/9 – Austrália x Brasil, 7h, em Townsville
29/9 – Austrália x Brasil, 7h, em Brisbane
3/10 – Índia x Brasil, 11h, em Calcutá


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Marcos Paulo Lima — Enviado especial

Por Marcos Paulo Lima — Enviado especial
postado em 09/09/2026 15:24 / atualizado em 09/09/2026 15:30
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