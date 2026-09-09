Com Gabigol de garçom, Santos bate o Atlético e abre boa vantagem

Com a lesão de Neymar, camisa nove assumiu o protagonismo no Peixe - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

Em mata-mata tudo é possível, mas o Santos deu um importante passo rumo à semifinal da Copa Sul-Americana ao ganhar bem do Atlético-MG, na Vila Belmiro, por 2 x 0, nesta quarta-feira (9/9), graças às assistências de Gabigol. 'Desencantar' contra brasileiros em casa deixou o time bem na disputa que será completada na próxima quarta-feira, na Arena MRV. Neymar, machucado, reforçou a torcida nas tribunas e fez enorme festa.

Desde maio que o Santos não ganhava de um time do país na Vila. Em mata-matas, amargava três empates seguidos (Coritiba, Remo e Palmeiras), além de tropeços pelo Brasileirão. Aproveitando o bom momento vivido com o distanciamento do Z-4 da Série A, a equipe abriu a vantagem buscada e poderá até perder por um gol em Belo Horizonte.

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Dono de dois gols, um pênalti sofrido e responsável pela expulsão de Matheus Bahia nos 3 x 2 na casa do Internacional, no domingo, Gabigol voltou a ser decisivo. Desta vez, não anotou, mas viveu noite de garçom ao dar as assistências para os gols de Willian Arão e Oliva.

No primeiro deles, ainda na etapa inicial, Gabigol tocou para Willian Arão mandar às redes. O auxiliar anotou impedimento, mas avaliação do VAR confirmou o gol. No segundo tempo, o goleiro Gabriel Delfim enfileirava defesas milagrosas, mas nada pôde fazer no giro de Oliva após cruzamento com estilo de Gabigol.

Gabigol foi substituído aplaudido de pé no fim e sorridente, transmitindo a felicidade do grupo e de todos os santistas com a boa vitória diante de um forte oponente.

O placar permite ao Santos perder por até um gol de diferença no duelo da volta para avançar à semifinal da Sul-Americana. Em casa, o Atlético-MG, por outro lado, precisa vencer por três ou mais gols para avançar no tempo regulamentar. Vitória dos mineiros por dois gols de diferença força a decisão nos pênaltis.