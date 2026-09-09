CBF confirmará Brasília como sede da final única da Copa do Brasil

Na próxima quinta-feira (10/9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciará Brasília como palco para a final da Copa do Brasil de 2026. Pela primeira vez na história, o torneio nacional terá final única e a capital voltará a sediar a decisão após 24 anos. A finalíssima será confirmada para 6 de dezembro, um domingo, no gramado da Arena Mané Garrincha.

Em agosto deste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) enviou um ofício à CBF para colocar o estádio na lista de possíveis sedes para a disputa pelo título de 2026. Desde 2020, Brasília tem recebido algumas das finais únicas da Supercopa do Brasil. No documento enviado ao presidente da entidade máxima do futebol, Samir Xaud, o Palácio do Buriti afirmou ter "condições estruturais, logísticas e institucionais plenamente compatíveis com a dimensão esportiva, econômica e simbólica da principal competição eliminatória do futebol brasileiro".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Às 11h, desta quinta-feira (10/9), os semifinalistas Grêmio, Atlético-MG, Vasco e Palmeiras conhecerão os mandos de campo por meio do tradicional sorteio. Durante a cerimônia, Brasília será anunciada como a casa da decisão da Copa do Brasil deste ano.

Além de oferecer facilidade logística, com voos oriundos de todo o país, larga malha de hotelaria disponível e contar com uma das maiores arenas do futebol nacional (o Mané Garrincha tem capacidade para receber até 72.788 espectadores), Brasília teve como trunfo na corrida para ser sede a possibilidade de ser um campo neutro para qualquer finalista.

A escolha finaliza um jejum da cidade sem a decisão. Em 2002, Brasiliense e Corinthians protagonizaram a finalíssima da competição. Naquela época, o jogo de volta ocorreu no Estádio Serejão, na casa do Jacaré. Após o alvinegro vencer em casa por 2 x 1, o empate por 1 x 1 no segundo confronto deu o título ao Timão. Desde então, o DF nunca mais voltou a receber uma final de Copa do Brasil. Em 38 edições, esta é a primeira vez que a briga pelo título terá uma partida única.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Com Endrick, Ancelotti faz primeira convocação do ciclo; veja novidades

Com Endrick, Ancelotti faz primeira convocação do ciclo; veja novidades Esportes Memphis Depay completa 2 anos no Corinthians entre títulos, críticas e dívida

Memphis Depay completa 2 anos no Corinthians entre títulos, críticas e dívida Esportes Ancelotti faz 1ª convocação após Copa com promessa de renovar seleção

Ancelotti faz 1ª convocação após Copa com promessa de renovar seleção Esportes Decreto do Plástico: como a indústria se adapta às novas regras em vigor

Decreto do Plástico: como a indústria se adapta às novas regras em vigor Esportes Qual é a premiação por vitória na Champions League? Veja valores

Qual é a premiação por vitória na Champions League? Veja valores Esportes Pré-Olímpico: Seleção feminina de vôlei derrota a Venezuela na estreia