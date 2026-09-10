Morre Claudio Carsughi, jornalista esportivo, aos 93 anos

O jornalista esportivo Claudio Carsughi morreu nesta quinta-feira (10/9), aos 93 anos. A informação foi divulgada pela filha, Claudia Carsughi, em postagem nas redes sociais.



A causa da morte foi infecção respiratória. "Meu pai acabou de partir depois de 27 dias lutando contra uma infecção respiratória. Ele agora está em paz junto aos nossos antepassados. Pedimos aos fãs que orem por ele", disse Claudia.

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Nascido em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, Claudio Carsughi mudou-se para o Brasil em 1946. Em São Paulo, ele estudou no Colégio Dante Alighieri e cursou Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP. O interesse pelo jornalismo falou mais alto e acabou mudando de carreira. Aos 13 anos, Carsughi passou a colaborar como correspondente do jornal italiano Corriere dello Sport, acompanhando a movimentação no Brasil durante a Copa do Mundo de 1950.

Ele assou pela Rádio Cultura de Poços de Caldas e, em 1957, chegou à Rádio Panamericana, que mais tarde se tornaria a Jovem Pan. A partir de 1958, começou a atuar na emissora como comentarista de futebol e Fórmula 1, além de abordar assuntos relacionados ao setor automobilístico. A rádio se transformaria em sua principal casa profissional durante mais de 60 anos.

Carsughi esteve presente em cinco edições consecutivas da Copa do Mundo, entre 1970 e 1986, pela Jovem Pan. Ele também foi um dos pioneiros no uso de números e estatísticas como recurso durante as transmissões de futebol.

Com informações da Agência Estado*