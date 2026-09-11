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Corinthians

Corinthians não paga multa, e Allan fica de fora contra o Flamengo

Volante pertence ao clube carioca, e Timão optou por não pagar R$ 2 milhões para escalá-lo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro

Allan, Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians)
Allan, Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians)

Allan não estará à disposição de Fernando Diniz para o duelo entre Corinthians e Flamengo. Assim, as equipes se enfrentam, neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O volante pertence ao Rubro-Negro e está emprestado ao Timão até o fim do ano. Para contar com o jogador em campo, o clube paulista precisaria pagar uma multa de R$ 2 milhões. No entanto, o Corinthians não pretende desembolsar o valor.

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A comissão técnica deve escalar uma equipe alternativa contra o Flamengo, o que também pesou na decisão. Além disso, a crise financeira do clube reforça a escolha de não pagar a multa.

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O Corinthians não pagou pelo empréstimo de Allan, mas assumiu 100% dos salários do jogador. O contrato também prevê uma opção de compra de 2 milhões de euros, cerca de R$ 11,87 milhões na cotação atual.

Aos 29 anos, o jogador deve voltar a ser relacionado na próxima quarta-feira (16), quando a equipe enfrenta o Estudiantes, da Argentina, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, o time não venceu nas últimas quatro rodadas e ocupa a 12ª posição, com 32 pontos.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/09/2026 17:24 / atualizado em 11/09/2026 17:26
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