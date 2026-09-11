Time Brasil mira novos desafios nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé-2026

Equipes de natação e esgrima na Vila dos Atletas de Rosário: Brasil terá mais de 500 atletas competindo na Argentina até 26 de setembro - (crédito: Mariana Sá/COB)

O calendário do ciclo olímpico está correndo e, a partir deste sábado (12/9), o Time Brasil entra em mais um ponto estratégico em direção aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Principal evento do calendário verde-amarelo em 2026, os Jogos Sul-Americanos Santa Fé-2026 vão até 26 de setembro, na Argentina, colocando à prova não apenas o talento dos esportistas nacionais, mas também a expertise logística do Comitê Olímpico do Brasil (COB) a menos de dois anos da maior competição multiesportiva do planeta. Além da disputa de medalhas, o evento vale vagas no Pan de Lima-2027.

Organizados pela Organização Desportiva Sul-Americana (Odesur), os Jogos Sul-Americanos surgem no horizonte com grande importância no planejamento do COB para o ciclo LA-28. No torneio, o Time Brasil terá uma mescla de experiência e juventude na delegação composta por cerca de 500 atletas de 52 modalidades. A curto prazo, 29 delas vão destinar vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2027, outro checkpoint vital da caminhada rumo à próxima Olimpíada. As competições estarão concentradas em cinco cidades da Argentina: a anfitriã Santa Fé e as complementares Rosário, Rafaela, Mar del Plata e Buenos Aires. As distâncias entre os locais envolvem de 100 km (Santa Fé-Rafaela) a 495 km (Santa Fé-Buenos Aires).

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Com isso, o primeiro ponto vital da caminhada do Time Brasil é testar uma estrutura montada para ter atuação constante nas cinco sedes. Nenhum atleta ficará sem apoio próximo. A intenção do COB é garantir aos atletas e às comissões técnicas as melhores condições possíveis de treinamento, competição, recuperação e deslocamento durante todo o evento. Vice-presidente da entidade olímpica nacional, Yane Marques acumula uma nobre função em Santa Fé-2026: a de Chefe de Missão nos Jogos Sul-Americanos da Odesur. A ela caberá liderar as equipes de suporte distribuídas por 14 hotéis na Argentina.

“Uma missão como essa só funciona com a dedicação de centenas de pessoas, e o Time Brasil é reconhecido por sua eficiência. São toneladas de equipamentos, logísticas complicadas, muito planejamento, muitas soluções que precisam ser encontradas para que nossos atletas possam chegar aqui e pensar apenas em performar, em dar o seu melhor”, conta Yane. “Nos últimos sete dias, as equipes responsáveis pela logística de pessoas, materiais e infraestrutura trabalharam nas Vilas para adequar as hospedagens, sempre em diálogo e negociação com a organização”, aponta a dirigente do COB.

Os números evidenciam o impacto da Missão do Time Brasil em Santa Fé-2026. As cargas dos mais diversos suprimentos disponibilizados aos atletas e às comissões técnicas chegam a 19 toneladas. Durante os 15 dias de competições, o COB mobilizou 21 veículos para deslocamentos terrestres, além de cinco caminhões de 14 metros responsáveis pelo transporte de materiais institucionais e equipamentos esportivos. A delegação, por exemplo, contará com mais de 36 mil peças de uniforme preparadas especialmente para a competição em solo argentino. “Chegou a hora. Estamos prontos para fazermos juntos um grande Jogos Sul-Americanos”, destaca Yane.

Bonfim fechou prova em Podebrady, na República Tcheca, em 1h23min40s (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Foco esportivo

Já com os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 no horizonte, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) quer terminar Santa Fé-2026 com o equilíbrio ideal entre experiência e renovação. A delegação de atletas é composta por nomes com experiência em grandes competições internacionais. Medalhistas olímpicos, Ana Marcela Cunha (águas abertas), Caio Bonfim (marcha atlética) e Alison dos Santos (atletismo) puxam a fila dos nomes com capacidade de agregar liderança ao Time Brasil. Outros 36,1% estarão vivendo a primeira missão em um evento de tamanha grandeza, como a convivência em estruturas de Vila dos Atletas.

A participação é concentrada em quatro objetivos. O primeiro envolve a consolidação de equipes, a identificação de atletas e a preparação visando ao ápice do ciclo olímpico. O segundo é abrangido entre as mais de 52 modalidades: cada uma tem metas específicas divididas entre a busca por classificações e o amadurecimento de atletas. O terceiro é aproveitar da melhor maneira possível as 14 frentes de obtenção de vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2027. O quarto é específico do COB: entregar, em parceria com as federações, a estrutura necessária para os competidores focarem apenas em performance.

“Para modalidades que ainda buscam maior espaço no cenário internacional, a competição representa uma oportunidade de mostrar evolução e consolidar o trabalho das Confederações. Já para os atletas que estão na disputa por uma vaga em Los Angeles-2028, os Jogos são mais uma etapa de preparação rumo à classificação olímpica”, aponta o presidente Marco La Porta. “Para os nossos atletas que já estão nessa briga pela classificação, é mais uma etapa. Os Jogos Sul-Americanos, digamos, são o primeiro degrau rumo à Olimpíada. Eles têm a oportunidade de vir aqui, competir na América do Sul, ganhar a prova, subir no pódio, ouvir o hino e se motivar cada vez mais para Los Angeles”, pontua.

Quadro de medalhas

O Time Brasil entra em cena defendendo a hegemonia conquistada na última edição dos Jogos Sul-Americanos. Em Assunção-2022, o país subiu no pódio 319 vezes, com 133 ouros, 100 pratas e 86 bronzes. O desempenho garantiu o primeiro lugar no quadro de medalhas. A Colômbia surge como principal concorrente. Quatro anos antes, em Cochabamba-2018, a delegação colombiana tomou a liderança dos brasileiros. Em termos esportivos, a expectativa é melhorar o desempenho da edição paraguaia, quando o país competiu com 464 atletas. Deles, 379 voltaram para casa com alguma medalha no peito.

“Ainda temos alguns desafios sendo ajustados, diante da complexidade e do volume das operações, mas seguimos com o pé no acelerador para blindar as equipes e garantir que atletas, treinadores e demais integrantes da delegação tenham as melhores condições para se concentrar em competir e representar o Brasil”, pontua Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais do COB e subchefe de Missão em Santa Fé-2026. “São muitos campeões vencendo batalhas diárias nos bastidores para que tenhamos nossos campeões nos pódios”, complementa Yane Marques.

Yane Marques será Chefe de Missão do Time Brasil em Santa Fé-2026: "Eu trago muito a minha história de atleta" (foto: Mariana Sá/COB)

Mulheres à frente

Ter Yane Marques como chefe e Joyce Ardies como subchefe é apenas a ponta do iceberg do protagonismo das mulheres na Missão do Time Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé-2026. Antes mesmo de as competições começarem de maneira efetiva, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) celebrou ter superado a meta de participação feminina no evento. Segundo a entidade, elas representam 43% das equipes multidisciplinares das confederações e são 53% da Equipe COB na caminhada brasileira na Argentina. Desde 2024, o objetivo é ter, pelo menos, 30% de representatividade.

“Esse resultado evidencia que existem mulheres preparadas e qualificadas ocupando posições estratégicas em diferentes áreas da missão, contribuindo diretamente para o sucesso esportivo e operacional das delegações. Também envia uma mensagem importante para todo o ecossistema: quando existem oportunidades e investimento no desenvolvimento de talentos femininos, as mulheres assumem naturalmente espaços de liderança e responsabilidade. A presença gera um importante efeito multiplicador, inspirando atletas, treinadoras e futuras gestoras a visualizarem caminhos concretos de crescimento dentro do Movimento Olímpico Brasileiro”, analisa Mariana Mello, Gerente de Projetos Esportivos Especiais do COB.

Jogos Sul-Americanos de Santa Fé

Informações Gerais

Período: 12 a 26 de setembro de 2026

Sedes: Santa Fé, Rosário, Buenos Aires, Rafaela e Mar del Plata (Argentina)

Atletas: cerca de 4 mil de 15 países

Time Brasil: cerca de 500 atletas em 52 modalidades

Transmissão: ESPN e Disney+

Calendário

Águas Abertas: 13 de setembro (Lago Sur, Santa Fe)

Atletismo: 22 a 25 de setembro (Atletismo CARD, Santa Fe)

Badminton: 21 a 26 de setembro (ISEF Nº 11, Rosario)

Boliche: 15 a 19 de setembro (Norcenter, Buenos Aires)

Boxe: 13 a 18 de setembro (Invencible Rafaela, Rafaela)

Canoagem Slalom: 23 a 25 de setembro (Lago Sur, Santa Fe)

Canoagem Velocidade: 23 a 25 de setembro (Costanera Este e Laguna Setúbal, Santa Fe)

Ciclismo BMX Race: 16 e 17 de setembro (BMX Race, Rafaela)

Ciclismo BMX Freestyle: 14 e 15 de setembro (BMX Park, Rafaela)

Ciclismo Estrada: 15 e 18 de setembro (Circuito Ruta, Rafaela)

Ciclismo MTB: 14 de setembro (Circuito MTB, Rafaela)

Ciclismo Pista: 20 a 23 de setembro (Invencible Velódromo, Rafaela)

Escalada: 22 a 25 de setembro (ISEF Nº 27, Santa Fe)

Esgrima: 13 a 18 de setembro (Estadio Salvador Bonilla, Rosario)

Esqui Aquático & Wakeboard: 19 e 20 de setembro (Lago Sur, Santa Fe)

Ginástica Artística: 13 a 16 de setembro (Invencible Arena, Rosario)

Ginástica Rítmica: 18 a 21 de setembro (Invencible Arena, Rosario)

Ginástica Trampolim: 19 a 21 de setembro (Invencible Arena, Rosario)

Golfe: 15 a 18 de setembro (Rosario Golf Club, Rosario)

Handebol: 16 a 20 e 22 a 26 de setembro (Invencible Santa Fe, Santa Fe)

Hipismo Adestramento: 13, 14 e 16 de setembro (Jockey Club Rosario, Rosario)

Hipismo Saltos: 23, 24 e 26 de setembro (Jockey Club Rosario, Rosario)

Hipismo CCE: 18 a 20 de setembro (Jockey Club Rosario, Rosario)

Hóquei sobre Grama: 13 a 16, 18 a 20 e 22 de setembro (Estadio ASH, Santa Fe)

Judô: 18 a 20 de setembro (Invencible Rosario, Rosario)

Karatê: 23 a 25 de setembro (Invencible Rosario, Rosario)

Levantamento de Pesos: 14 a 17 de setembro (Club Atlético Provincial, Rosario)

Luta: 19 a 21 de setembro (Rural Nave B, Rosario)

Natação: 13 a 16 de setembro (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario)

Natação Artística: 18 a 20 de setembro (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario)

Patinação Artística: 14 e 15 de setembro (Rosario)

Patinação de Velocidade: 14 a 16 de setembro (Patinódromo Municipal, Rosario)

Pentatlo Moderno: 14 a 18 de setembro (Estadio Municipal Jorge Newbery, Rosario)

Pelota Basca: 20 a 24 de setembro (Club Gimnasia y Esgrima e Monumento a la Bandera, Rosario)

Polo Aquático: 26 de setembro (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario)

Remo: 15 a 18 de setembro (Costanera Este e Laguna Setúbal, Santa Fe)

Remo Costal: 22 e 23 de setembro (Club de Niños Manuel Belgrano e Laguna Setúbal, Santa Fe)

Rugby 7: 18 a 20 de setembro (Hipódromo – Óvalo, Rosario)

Saltos Ornamentais: 13 a 16 de setembro (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario)

Skateboarding: 18 e 19 de setembro (Skate Park, Rafaela)

Squash: 21 a 26 de setembro (Rural Nave C, Rosario)

Softbol: 15 a 19 e 21 a 26 de setembro (Estadio Mundialista de Sóftbol, Paraná)

Surf: 19 a 25 de setembro (Playa Grande, Mar del Plata)

Surf SUP: 15 e 16 de setembro (Laguna Setúbal, Santa Fe)

Taekwondo: 23 a 25 de setembro (Rural Nave B, Rosario)

Tênis: 21 a 26 de setembro (Hipódromo – Óvalo, Rosario)

Tênis de Mesa: 21 a 26 de setembro (Estadio Salvador Bonilla, Rosario)

Tiro com Arco: 22 a 25 de setembro (Hipódromo – Óvalo, Rosario)

Tiro Esportivo: 15 a 20 de setembro (Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, Recreo)

Triatlo: 16 e 18 de setembro (Costanera Este e Laguna Setúbal, Santa Fe)

Vela: 16 a 20 de setembro (Club de Niños Manuel Belgrano e Laguna Setúbal, Santa Fe)

Volei de Praia: 13 a 17 de setembro (Rural Picadero, Rosario)



