Corinthians sofre quinta derrota seguida e liga alerta no Brasileirão

O Corinthians atingiu uma marca negativa após a derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (13/9), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Timão sofreu a quinta derrota consecutiva na competição nacional e vive a pior sequência desde 2006, quando sofreu seis resultados negativos consecutivos. Dessa forma, o alerta foi ligado no Parque São Jorge.

Com a quinta derrota consecutiva, o Corinthians segue ameaçado pela zona de rebaixamento. Neste momento, o Timão ocupa o 13º lugar com 32 pontos e está apenas quatro acima do Vasco, que abre o Z4 com 28. O Cruzmaltino, aliás, tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto com o Alvinegro. Ou seja, é preciso prestar atenção, mesmo com chances (quase) remotas de rebaixamento.

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A última vitória do Corinthians no Brasileirão aconteceu há mais de um mês, no dia 9 de agosto. Desde então, perdeu para o Cruzeiro (2 a 1), Santos (1 a 0) e Chapecoense (2 a 1) na Neo Química Arena, além do Coritiba (2 a 1) e Flamengo (2 a 1), fora de casa. Assim, caso seja derrotado pelo Fluminense no próximo domingo (20), vai igualar a pior série da sua história.

Com o resultado, o Corinthians sofreu a quinta derrota consecutiva no Brasileirão e, agora, ocupa o 13º lugar com 32 pontos. O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Estudiantes, da Argentina, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, empate por 1 a 1. Dessa forma, o vencedor avança à semifinal.