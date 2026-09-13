Bruno Henrique decide e Flamengo derrota o Corinthians

Paqueta abriu o placar para o Flamengo no início do segundo tempo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Bruno Henrique transformou uma marca histórica em noite decisiva no Maracanã. Em seu 200º jogo pelo Flamengo no estádio, o atacante marcou aos 43 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (13), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, Paquetá havia aberto o placar, enquanto Gui Negão empatou para o Timão. Assim, depois de dominar amplamente o primeiro tempo e sofrer para transformar a superioridade em gols, o Rubro-Negro encontrou no camisa 27 o gol que valeu três pontos e a retomada da liderança.

O Flamengo chegou aos 57 pontos e, dessa forma, voltou à primeira colocação do Brasileirão. Já o Corinthians permaneceu com 32 pontos.

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Agora, as duas equipes voltam as atenções para a Libertadores. O Corinthians recebe o Estudiantes na quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final, depois do empate por 1 a 1 na Argentina. Já o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle na quinta-feira (17), também às 21h30, no Maracanã, com a vantagem construída após a vitória por 2 a 0 em Quito.

Flamengo amassa o Corinthians, mas não abre o placar

O Flamengo dominou completamente o Corinthians no primeiro tempo no Maracanã. Desde os primeiros minutos, o Rubro-Negro instalou-se no campo ofensivo, recuperou rapidamente a posse sempre que perdeu a bola e praticamente não permitiu que o rival respirasse. Assim, terminou a etapa com 76% de posse e impressionantes 18 finalizações, enquanto o Corinthians não conseguiu finalizar nenhuma vez.

Além disso, o volume de ataque também apareceu nos escanteios. O Flamengo cobrou 11 antes do intervalo, estabelecendo sua maior marca em um primeiro tempo na temporada. Ainda aos 15 minutos, o time já havia chegado à quinta cobrança. Depois, continuou forçando a defesa corintiana pelos dois lados, principalmente com Samuel Lino, Plata, Arrascaeta e as subidas dos laterais.

A primeira grande chance apareceu aos sete minutos, quando Plata recebeu por dentro e bateu de esquerda para defesa de Hugo Souza. Porém, o lance mais perigoso da etapa aconteceu aos 21. Plata cruzou, Pedro desviou de peito e obrigou o goleiro do Corinthians a fazer grande intervenção. Na sobra, Ayrton Lucas finalizou praticamente para o gol vazio, mas João Pedro Tchoca, caído no gramado, conseguiu tirar de cabeça em cima da linha.

Mesmo depois dessa oportunidade, o Flamengo não diminuiu o ritmo. Aos 29 minutos, Léo Ortiz lançou, Arrascaeta ajeitou de peito e Pedro bateu para outra boa defesa de Hugo Souza. Logo depois, Plata fez grande jogada individual, passou pela marcação e ganhou mais um escanteio. Já aos 31, Samuel Lino aproveitou outra cobrança de tiro de canto e finalizou para nova intervenção do goleiro corintiano.

Criação sem parar

Na sequência, o bombardeio continuou. Arrascaeta teve duas oportunidades, enquanto Samuel Lino levou perigo em chute colocado e também obrigou Hugo Souza a rebater uma finalização de fora da área. Aos 45, por fim, o Corinthians ainda entregou uma bola na saída e Varela bateu de esquerda para fora, desperdiçando outra boa oportunidade.

O Corinthians, por outro lado, passou quase toda a etapa tentando sobreviver à pressão. Sua melhor chegada aconteceu aos 23 minutos, quando Angileri cruzou e Gui Negão se atirou de cabeça, mas sequer conseguiu direcionar a bola ao gol de Rossi. Portanto, apesar de todo o domínio, das 18 finalizações e dos 11 escanteios, o Flamengo foi para o intervalo no 0 a 0, muito por causa da atuação de Hugo Souza e das intervenções da defesa paulista.

Paquetá abre, Corinthians reage e Bruno Henrique decide

A pressão rubro-negra finalmente se transformou em gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Arrascaeta cobrou escanteio, Hugo Souza saiu de soco e se chocou com Angileri. Na sobra, Paquetá dominou com a perna esquerda e bateu forte para colocar o Flamengo em vantagem.

Mesmo à frente, o Flamengo continuou ocupando o campo ofensivo. Samuel Lino teve duas oportunidades em sequência, enquanto Arrascaeta quase ampliou depois de uma bela tabela com Plata. Entretanto, aos poucos, o Corinthians conseguiu diminuir a pressão e passou a ter mais posse.

Fernando Diniz, então, mudou praticamente todo o setor ofensivo. Kaio César, Breno Bidon, Matheuzinho e Matheus Bidu entraram aos 20 e 21 minutos. Depois, Garro também foi acionado. Assim, o time paulista passou a encontrar mais espaços.

Curiosamente, a primeira finalização corintiana da partida aconteceu somente aos 25 minutos do segundo tempo, quando Lingard arriscou de longe e mandou por cima.

Leonardo Jardim também mexeu. Aos 28, Bruno Henrique substituiu Pedro, enquanto Alex Sandro entrou no lugar de Ayrton Lucas. Posteriormente, Jorginho e Carrascal também foram para o jogo.

Aos 32 minutos, porém, o Corinthians conseguiu o empate. Breno Bidon encontrou Kaio César, que tabelou com Garro e entrou na área. Na sequência, o atacante serviu Gui Negão, que completou para a rede e fez 1 a 1.

O gol mudou o cenário e deixou o clássico aberto. Ainda assim, o Flamengo voltou a pressionar. Aos 35, Samuel Lino encontrou Paquetá dentro da área, mas Hugo Souza fechou bem o ângulo e evitou o segundo.

Bruno Henrique marca no jogo 200 no Maracanã

Quando o empate parecia encaminhado, apareceu Bruno Henrique. Aos 43 minutos, Samuel Lino trabalhou com Jorginho, que tocou de primeira para Joaquín Freitas pela esquerda. O jovem cruzou na medida, e Bruno Henrique subiu mais alto do que Iago Machado para cabecear e recolocar o Flamengo em vantagem.

O gol ganhou ainda mais peso pela marca alcançada pelo atacante. Afinal, Bruno Henrique disputava justamente seu 200º jogo pelo Flamengo no Maracanã. Dessa maneira, o camisa 27 marcou na partida histórica e, ao mesmo tempo, decidiu um dos principais clássicos interestaduais do futebol brasileiro.

Nos acréscimos, o Corinthians ainda se lançou ao ataque em busca de novo empate. O Flamengo, por sua vez, recuou e protegeu a vantagem. Assim, depois de sete minutos adicionais, confirmou a vitória por 2 a 1 diante de mais de 70 mil torcedores.

Agora, as duas equipes voltam as atenções para a Libertadores. O Corinthians recebe o Estudiantes na quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final, depois do empate por 1 a 1 na Argentina. Já o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle na quinta-feira (17), também às 21h30, no Maracanã, com a vantagem construída após a vitória por 2 a 0 em Quito.

FLAMENGO 2×1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro 27ª rodada

Data e horário: 13/09/2026 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 70.112 presentes

Renda: R$ 6.858.100,00

Gols: Lucas Paquetá, 2/2ºT (1-0); Gui Negão, 32/2ºT (1-1); Bruno Henrique, 43/2ºT (2-1)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Alex Sandro, 28/2ºT); Erick Pulgar, Lucas Paquetá (Joaquín Freitas, 40/2ºT) e Arrascaeta (Jorginho, 33/2ºT); Plata (Carrascal, 34/2ºT), Pedro (Bruno Henrique, 28/2ºT) e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho, 21/2ºT), João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri (Matheus Bidu, 21/2ºT); Raniele, Charles (Breno Bidon, 21/2ºT) e Matheus Pereira (Garro, 28/2ºT); Lingard, Dieguinho (Kaio César, 20/2ºT) e Gui Negão. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Lucas Paquetá, Samuel Lino, Erick Pulgar e Jorginho (FLA); Charles, Breno Bidon e Garro (COR)