Brasiliense Guilherme Schimidt é ouro no Grand Slam de Judô

O brasiliense Guilherme Schimidt (-90kg) conquistou a medalha de ouro neste domingo (13), no terceiro e último dia do Grand Slam de Budapeste, na Hungria. O brasileiro venceu cinco lutas na campanha, três delas por ippon, e garantiu a terceira medalha da Seleção Brasileira na competição.
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O título de Guilherme fechou uma campanha com pódios brasileiros nos três dias de disputas. Sarah Souza (-57kg) abriu a contagem com o bronze na sexta-feira (11), enquanto Kaillany Cardoso (-70kg) ficou com a prata no sábado (12).
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Além de Guilherme, Rafael Macedo (-90kg), Leonardo Gonçalves (-100kg), Dandara Camillo (-78kg) e Thauana Silva (+78kg) representaram o país no último dia do Grand Slam, mas não avançaram para o bloco final.
Cinco vitórias até o ouro
Guilherme iniciou sua campanha diante do norueguês Kornelius Eilertsen e avançou após o adversário receber o terceiro shido e ser desclassificado.
Nas oitavas de final, o brasileiro enfrentou o egípcio Abdalla Abdelsamea e garantiu a classificação com um ippon. A mesma pontuação veio nas quartas, diante de Mihail Latisev, da Moldávia.
Antes de chegar à final, o brasileiro precisou passar por Yahor Varapayeu, da Bielorrússia. Em um confronto equilibrado, Guilherme marcou um yuko no golden score para garantir a vaga na decisão.
A disputa pelo ouro foi contra o sérvio Boris Rutovic, uma revanche para o brasileiro que havia sido superado pelo sérvio na final do Grand Slam de Astana, dessa vez melhor para o brasileiro que definiu o combate com mais um ippon. A vitória encerrou uma campanha de cinco triunfos e colocou o brasileiro no lugar mais alto do pódio em Budapeste.
O resultado representa o terceiro título de Guilherme em Grand Slams e o primeiro desde que passou a competir na categoria até 90kg. O brasileiro também voltou ao topo do pódio na capital húngara quatro anos depois de ter sido campeão em Budapeste, em 2022, quando ainda lutava nos -81kg.
A conquista amplia ainda a boa temporada de Guilherme, que já havia conquistado a prata no Grand Slam de Astana e no Grand Prix de Qingdao, além do bronze no Grand Slam de Tbilisi.
Rafael Macedo termina em sétimo
Também no peso médio, Rafael Macedo começou sua campanha com vitória por ippon sobre o húngaro Bulcsu Pinter. Nas oitavas de final, o brasileiro enfrentou o holandês Tigo Renes e marcou um yuko para avançar às quartas.
Na sequência, Rafael encarou Yahor Varapayeu, da Bielorrússia, e foi superado por ippon, seguindo para a repescagem. Na tentativa de avançar à disputa pelo bronze, o brasileiro enfrentou Mihail Latisev, da Moldávia, mas sofreu novo ippon e encerrou sua participação na sétima colocação.
Outros brasileiros no último dia
Na categoria até 100kg, Leonardo Gonçalves enfrentou o português Jorge Fonseca em sua estreia. O confronto foi decidido por um waza-ari a favor do adversário, e Leonardo se despediu da competição na primeira rodada.
Entre as mulheres, Dandara Camillo (-78kg) estreou diante da ucraniana Anna Kazakova e foi superada por ippon.
Thauana Silva (+78kg) enfrentou Akerke Ramazanova, do Cazaquistão, em seu primeiro combate. A brasileira chegou a marcar um waza-ari, mas a adversária conseguiu um ippon e avançou na competição.
Quarto lugar no quadro
O ouro de Guilherme completou uma campanha brasileira com pódio nos três dias do Grand Slam de Budapeste e colocou o Brasil na quarta posição na classificação geral, atrás do pódio formado por Japão, Russia e Israel.
Na sexta-feira, Sarah Souza conquistou a primeira medalha do país ao ficar com o bronze nos -57kg. A brasileira superou a anfitriã Luca Veg na disputa pelo pódio com um ippon marcado no último segundo do tempo regulamentar.
No sábado, foi a vez de Kaillany Cardoso chegar à decisão dos -70kg. A brasileira venceu quatro adversárias antes de ser superada pela grega Elisavet Teltsidou na final e garantir a medalha de prata.
Guilherme completou a campanha neste domingo com o único ouro do Brasil. Dessa forma, a Seleção Brasileira deixa Budapeste com três medalhas sendo um ouro, uma prata e um bronze.
O Grand Slam de Budapeste foi a última competição desse nível no Circuito Mundial antes do Campeonato Mundial Sênior, que será disputado em outubro, em Baku, no Azerbaijão.
*Com informações da Confederação Brasileira de Judô
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