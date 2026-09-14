Flamengo não terá Pulgar, Jorginho e Paquetá contra o Bragantino

Volante Jorginho é um dos que não poderão enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão - (crédito: Gilvan de Souza / Flamengo)

A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians trouxe três baixas importantes para o Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Jorginho receberam o terceiro cartão amarelo neste domingo (13/9), no Maracanã, e, portanto, estão suspensos para o confronto com o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada.

O duelo será no próximo domingo (20/9), às 18h30, novamente no Maracanã. Antes disso, porém, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. Na quinta-feira (17), às 21h30, recebe o Independiente del Valle pelo jogo de volta das quartas de final, depois de vencer por 2 a 0 em Quito. Como as suspensões valem somente para o Brasileiro, os três estarão à disposição no compromisso continental.

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Paquetá recebe cartão pouco depois do gol

Paquetá foi o primeiro dos três a ser advertido no clássico. O meia abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo, depois de aproveitar uma sobra na área. Porém, somente dois minutos depois, recebeu cartão amarelo por falta em Charles no meio-campo.

Além disso, o camisa 11 teve participação importante no domínio rubro-negro durante a partida. Posteriormente, aos 40 minutos da segunda etapa, deixou o campo para a entrada do jovem Joaquín Freitas, que três minutos depois deu a assistência para Bruno Henrique marcar o gol da vitória.

Pulgar, por sua vez, foi advertido já nos acréscimos. Aos 46 minutos, o chileno recebeu amarelo ao tentar impedir a saída de Kaio César para o ataque. Dessa maneira, também completou a sequência que provoca suspensão automática.

Já Jorginho, que começou a partida no banco e entrou aos 33 minutos do segundo tempo no lugar de Arrascaeta, recebeu o cartão aos 51. Assim, o volante também fica fora diante do Bragantino.

Jardim terá de remontar meio-campo

As três ausências atingem justamente um dos setores com mais opções de Leonardo Jardim, mas obrigarão o treinador a mudar a formação na próxima rodada. Afinal, Pulgar e Jorginho são alternativas para a primeira função do meio-campo, enquanto Paquetá vem sendo utilizado em diferentes posições do setor.

Ainda assim, o Flamengo conta com outras possibilidades no elenco. Arrascaeta segue como uma das principais referências, enquanto jogadores como Carrascal, Saúl e De la Cruz podem ganhar espaço de acordo com a estratégia escolhida para enfrentar o Bragantino.

A necessidade de rotação, aliás, já vem sendo destacada por Jardim diante da sequência de jogos. Recentemente, o treinador tem alternado principalmente os meio-campistas para controlar a carga física. Jorginho, por exemplo, começou o clássico no banco, enquanto Paquetá havia sido preservado em parte da sequência anterior.

Flamengo volta à liderança antes de nova sequência

Apesar das suspensões, o Flamengo deixou o clássico com um resultado importante. Paquetá abriu o placar logo no início do segundo tempo, enquanto Gui Negão empatou para o Corinthians aos 32. Entretanto, aos 43, Freitas cruzou pela esquerda e Bruno Henrique marcou de cabeça para definir a vitória por 2 a 1.

Dessa forma, o Rubro-Negro chegou aos 57 pontos e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. Além disso, alcançou a quarta vitória consecutiva na competição.

Agora, porém, o foco muda temporariamente para a Libertadores. Somente depois da decisão contra o Independiente del Valle, portanto, Jardim precisará definir como reorganizará o meio-campo sem Pulgar, Jorginho e Paquetá diante do Bragantino.