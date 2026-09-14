Yamal exalta Mbappé, mas reivindica Bola de Ouro: "Por tudo que ganhei"

Lamine Yamal deu um passo ousado ao falar abertamente sobre sua ambição de conquistar a Bola de Ouro. Em entrevista ao programa Universo Valdano, o jovem atacante do Barcelona não se esquivou do tema e, ao ser perguntado pelo ex-jogador argentino Jorge Valdano, mencionou diretamente Kylian Mbappé, atual estrela do Real Madrid.

"Acredito que mereço ganhar este ano, por tudo que conquistei. Eu daria (o prêmio) para quem? Para o melhor jogador do mundo. Para quem eles vão dar? Essa é uma discussão muito longa. Acredito sinceramente que somos os dois melhores do mundo. Este ano eu mereço por tudo o que conquistei. Para mim, Mbappé e eu somos os dois melhores do mundo. Todos que assistem aos jogos sabem disso", declarou o atleta de 19 anos.

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Yamal diz estar orgulhoso do próprio trabalho

Foi a primeira vez, aliás, que Yamal se posicionou de forma tão clara sobre o prêmio. Curiosamente, dias antes, em coletiva de imprensa que antecedeu o duelo contra o Feyenoord pela Champions, o discurso do espanhol foi bem mais contido.

"Não depende de mim, e sim de vocês. Meu trabalho com o Barça e a seleção foi incrível. Tenho uma chance, tive um ótimo ano. Vamos ver. Não acho que preciso fazer campanha. Cada um pode pensar o que quiser. Estou orgulhoso do que fiz e não posso pedir mais nada. É o trabalho de vocês, não vou implorar por nada", afirmou o campeão mundial com a seleção espanhola.

Nos bastidores, o apoio ao jovem talento é notório. Recentemente, tanto o técnico Hansi Flick quanto o vice-presidente do clube, Rafa Yuste, manifestaram publicamente confiança em seu potencial, reforçando a ideia de que o Barcelona vê em Yamal um protagonista capaz de marcar uma era.