Pré-Olímpico: Seleção masculina de vôlei estreia contra o Chile no Rio

O fã de vôlei terá mais uma semana bem movimentada graças a mais 15 jogos no Maracanãzinho. Assim como foi no feminino, o Rio de Janeiro é a sede fixa do Sul-Americano Masculino de Vôlei de hoje a domingo. Seis seleções, incluindo o Brasil, entrarão na disputa pelo título e uma vaga à Olimpíada de Los Angeles-2028. A Seleção liderada pelo técnico Bernardinho inicia a campanha contra o Chile, às 20h.
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O torneio continental contará com seis países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela brigam pelo título do Sul-Americano e a primeira vaga aos Jogos Olímpicos no Estados Unidos. O Sul-Americano tem o formato de pontos corridos. As seis seleções jogam entre si uma vez. Ao término das cinco rodadas, a equipe que terminar na liderança da classificação fica com o título e, consequentemente, com a vaga olímpica.
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Portanto, o formato do Sul-Americano Masculino de Vôlei é de liga. Normalmente, o campeão é o time que vence todas as partidas. O Brasil ficou com o título no feminino porque triunfou cinco vezes, sendo o quinto diante da Argentina, que teve quatro vitórias.
Esse cenário pode se repetir na edição masculina do torneio continental. Brasil e Argentina são os favoritos e se enfrentarão na última rodada. Logo, os rivais podem fazer uma final como ocorreu no feminino, mas as mulheres brasileiras eram mais favoritas. O torneio dos homens chega com os dois países no páreo. Os hermanos são os atuais campeões.
A seleção masculina vai para a competição com os levantadores Cachopa e Brasília; os opostos Darlan e Bryan; os ponteiros Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann, os centrais Flávio, Judson e Pinta; e os líberos Maique e Pureza. O treinador havia convocado 16 atletas. O ponteiro Douglas Souza e o central Barreto ficaram fora da convocação final.
Convocados
Levantadores
- Cachopa
- Brasília
Opostos
- Darlan
- Bryan
Ponteiros
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
- Lukas Bergmann
Centrais
- Flávio
- Judson
- Pinta
Líbero
- Maique
- Pureza
Tabela
Terça-feira, 15 de setembro
- 14:00 – Argentina x Venezuela
- 17:00 – Colômbia x Bolívia
- 20:00 – Brasil x Chile
Quarta-feira, 16 de setembro
- 14:00 – Argentina x Colômbia
- 17:00 – Venezuela x Chile
- 20:00 – Brasil x Bolívia
Quinta-feira, 17 de setembro
- 14:00 – Argentina x Chile
- 17:00 – Bolívia x Venezuela
- 20:00 – Brasil x Colômbia
Sábado, 19 de setembro
- 11:00 – Brasil x Venezuela
- 14:00 – Argentina x Bolívia
- 17:00 – Chile x Colômbia
Domingo, 20 de setembro
- 10:00 – Brasil x Argentina
- 13:00 – Chile x Bolívia
- 16:00 – Venezuela x Colômbia
Transmissão
SporTV
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