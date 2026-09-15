Pré-Olímpico: Seleção masculina de vôlei estreia contra o Chile no Rio

Nascido no DF, o levantador Matheus Brasília está entre os convocados - (crédito: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

O fã de vôlei terá mais uma semana bem movimentada graças a mais 15 jogos no Maracanãzinho. Assim como foi no feminino, o Rio de Janeiro é a sede fixa do Sul-Americano Masculino de Vôlei de hoje a domingo. Seis seleções, incluindo o Brasil, entrarão na disputa pelo título e uma vaga à Olimpíada de Los Angeles-2028. A Seleção liderada pelo técnico Bernardinho inicia a campanha contra o Chile, às 20h.

O torneio continental contará com seis países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela brigam pelo título do Sul-Americano e a primeira vaga aos Jogos Olímpicos no Estados Unidos. O Sul-Americano tem o formato de pontos corridos. As seis seleções jogam entre si uma vez. Ao término das cinco rodadas, a equipe que terminar na liderança da classificação fica com o título e, consequentemente, com a vaga olímpica.

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Portanto, o formato do Sul-Americano Masculino de Vôlei é de liga. Normalmente, o campeão é o time que vence todas as partidas. O Brasil ficou com o título no feminino porque triunfou cinco vezes, sendo o quinto diante da Argentina, que teve quatro vitórias.

Esse cenário pode se repetir na edição masculina do torneio continental. Brasil e Argentina são os favoritos e se enfrentarão na última rodada. Logo, os rivais podem fazer uma final como ocorreu no feminino, mas as mulheres brasileiras eram mais favoritas. O torneio dos homens chega com os dois países no páreo. Os hermanos são os atuais campeões.

A seleção masculina vai para a competição com os levantadores Cachopa e Brasília; os opostos Darlan e Bryan; os ponteiros Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann, os centrais Flávio, Judson e Pinta; e os líberos Maique e Pureza. O treinador havia convocado 16 atletas. O ponteiro Douglas Souza e o central Barreto ficaram fora da convocação final.

Convocados



Levantadores

Cachopa

Brasília

Opostos

Darlan

Bryan

Ponteiros

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

Lukas Bergmann

Centrais

Flávio

Judson

Pinta

Líbero

Maique

Pureza

Tabela



Terça-feira, 15 de setembro

14:00 – Argentina x Venezuela

– Argentina x Venezuela 17:00 – Colômbia x Bolívia

– Colômbia x Bolívia 20:00 – Brasil x Chile

Quarta-feira, 16 de setembro

14:00 – Argentina x Colômbia

– Argentina x Colômbia 17:00 – Venezuela x Chile

– Venezuela x Chile 20:00 – Brasil x Bolívia

Quinta-feira, 17 de setembro

14:00 – Argentina x Chile

– Argentina x Chile 17:00 – Bolívia x Venezuela

– Bolívia x Venezuela 20:00 – Brasil x Colômbia

Sábado, 19 de setembro

11:00 – Brasil x Venezuela

– Brasil x Venezuela 14:00 – Argentina x Bolívia

– Argentina x Bolívia 17:00 – Chile x Colômbia

Domingo, 20 de setembro

10:00 – Brasil x Argentina

– Brasil x Argentina 13:00 – Chile x Bolívia

– Chile x Bolívia 16:00 – Venezuela x Colômbia

Transmissão

SporTV