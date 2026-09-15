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Los Angeles-2028

Pré-Olímpico: Seleção masculina de vôlei estreia contra o Chile no Rio

Sob o comando de Bernardinho, Matheus Brasília e companhia iniciam a campanha no Sul-Americano. Saiba quem são os adversários, os convocados sobre o aguardado duelo com a Argentina pelo passaporte

Nascido no DF, o levantador Matheus Brasília está entre os convocados - (crédito: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Nascido no DF, o levantador Matheus Brasília está entre os convocados - (crédito: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

O fã de vôlei terá mais uma semana bem movimentada graças a mais 15 jogos no Maracanãzinho. Assim como foi no feminino, o Rio de Janeiro é a sede fixa do Sul-Americano Masculino de Vôlei de hoje a domingo. Seis seleções, incluindo o Brasil, entrarão na disputa pelo título e uma vaga à Olimpíada de Los Angeles-2028. A Seleção liderada pelo técnico Bernardinho inicia a campanha contra o Chile, às 20h.

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O torneio continental contará com seis países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela brigam pelo título do Sul-Americano e a primeira vaga aos Jogos Olímpicos no Estados Unidos. O Sul-Americano tem o formato de pontos corridos. As seis seleções jogam entre si uma vez. Ao término das cinco rodadas, a equipe que terminar na liderança da classificação fica com o título e, consequentemente, com a vaga olímpica.

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Portanto, o formato do Sul-Americano Masculino de Vôlei é de liga. Normalmente, o campeão é o time que vence todas as partidas. O Brasil ficou com o título no feminino porque triunfou cinco vezes, sendo o quinto diante da Argentina, que teve quatro vitórias.

Esse cenário pode se repetir na edição masculina do torneio continental. Brasil e Argentina são os favoritos e se enfrentarão na última rodada. Logo, os rivais podem fazer uma final como ocorreu no feminino, mas as mulheres brasileiras eram mais favoritas. O torneio dos homens chega com os dois países no páreo. Os hermanos são os atuais campeões.

A seleção masculina vai para a competição com os levantadores Cachopa e Brasília; os opostos Darlan e Bryan; os ponteiros Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann, os centrais Flávio, Judson e Pinta; e os líberos Maique e Pureza. O treinador havia convocado 16 atletas. O ponteiro Douglas Souza e o central Barreto ficaram fora da convocação final.

Convocados

Levantadores

  • Cachopa
  • Brasília

Opostos

  • Darlan
  • Bryan

Ponteiros

  • Lucarelli
  • Adriano
  • Honorato
  • Arthur Bento
  • Lukas Bergmann

Centrais 

  • Flávio
  • Judson
  • Pinta

Líbero 

  • Maique
  • Pureza 

Tabela

Terça-feira, 15 de setembro

  • 14:00 – Argentina x Venezuela
  • 17:00 – Colômbia x Bolívia
  • 20:00 – Brasil x Chile

Quarta-feira, 16 de setembro

  • 14:00 – Argentina x Colômbia
  • 17:00 – Venezuela x Chile
  • 20:00 – Brasil x Bolívia

Quinta-feira, 17 de setembro

  • 14:00 – Argentina x Chile
  • 17:00 – Bolívia x Venezuela
  • 20:00 – Brasil x Colômbia

Sábado, 19 de setembro

  • 11:00 – Brasil x Venezuela
  • 14:00 – Argentina x Bolívia
  • 17:00 – Chile x Colômbia

Domingo, 20 de setembro

  • 10:00 – Brasil x Argentina
  • 13:00 – Chile x Bolívia
  • 16:00 – Venezuela x Colômbia

Transmissão

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