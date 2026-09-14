Mesmo após defecar, atleta continua prova e gera revolta nas redes

Joanna Wietrzyk, de 24 anos, considerada uma das estrelas em ascensão mais rápidas da Austrália no HYROX - (crédito: reprodução/ @joannawietrzyk)

A australiana Joanna Wietrzyk, de 24 anos, venceu uma competição da Hyrox — modalidade de fitness indoor que combina oito quilômetros de corrida com oito estações de exercícios funcionais — em Pequim, na China, neste sábado (12/9). Durante a prova, a atleta defecou e, mesmo assim, continuou competindo até cruzar a linha de chegada.

Wietrzyk completou o percurso em 1h 01min 23s. O episódio aconteceu no decorrer da competição e foi registrado em fotos e vídeos que viralizaram nas redes sociais.

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A permanência da atleta na prova gerou críticas à organização. Parte dos participantes questionou a decisão de permitir que ela continuasse, principalmente porque os equipamentos utilizados nas estações de exercícios eram compartilhados com outros competidores.

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Internautas também demonstraram preocupação com uma possível contaminação. “Vi relatos de outros participantes que escorregaram, meu Deus!”, comentou um usuário. “Ela deveria ser impedida. É uma vergonha. Não negociamos com sujeira”, escreveu outro.

Apesar da repercussão negativa, Joanna celebrou o resultado nas redes sociais. “Ou vai com tudo, ou vai para casa, como dizem… uma vitória é uma vitória”, publicou a atleta no Instagram. A publicação foi apagada posteriormente após receber uma grande quantidade de comentários negativos.

Hyrox se manifesta

Dias após os vídeos começarem a circular, a Hyrox se manifestou nas redes sociais sobre o episódio, ao abordar o que chamou de “situações cada vez mais complexas” durante as competições.

“Pedimos aos nossos atletas que se esforcem ao máximo. Por vezes, eles vão além do que até nós pensávamos ser possível. Essa coragem, resiliência e recusa em desistir são precisamente o que torna os atletas de elite tão extraordinários”, afirmou a organização.

A Hyrox acrescentou que seu papel é oferecer “a estrutura e os limites adequados” para que os atletas possam competir e ter um bom desempenho.

O caso repercutiu principalmente pela decisão de Wietrzyk de continuar na competição e pela discussão sobre os limites de segurança e higiene em provas esportivas.

Veja vídeo:

Podczas zawodów w Pekinie Joanna Wietrzyk mimo problemów fizjologicznych kontynowa?a swój udzia? . Posika?a si? i popu?ci?a ka?. w trakcie rywalizacji nie zrezygnowa?a i si?gn??a po zwyci?stwo. pic.twitter.com/iXYFHAZEI1 — Meztorr (@Topwolfwer) September 14, 2026

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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