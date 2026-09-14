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Futebol do DF

Série B do Candangão: Taguatinga mantém 100% na campanha pelo acesso

O líder disparado da segunda divisão fez do Grêmio Valparaíso a terceira vítima na terceira rodada da segunda divisão do Distrito Federal; confira os demais resultados e a classificação da 1ª fase

O Taguatinga é disparado o melhor time da primeira fase da Série B do Distrito Federal - (crédito: Renan Pariz )
O Taguatinga é disparado o melhor time da primeira fase da Série B do Distrito Federal - (crédito: Renan Pariz )

O Taguatinga venceu mais uma no último fim de semana e continua com 100% de aproveitamento na liderança da Série B do Campeonato do Distrito Federal. Legião e Luziânia empataram sem gols em jogo monótono na terceira rodada. O Planaltina derrotou o Candango e saiu da parte inferior da classificação.

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O líder da segundinha segue como o time a ser batido. Na manhã do último sábado (12/9), o Taguatinga venceu o Grêmio Valparaíso por 2 x 0, no Rorizão. Destaque da partida, o ponta Gabryel não tomou conhecimento da defesa adversária e fez os dois gols da vitória da Águia. Com isso, o TEC chega aos nove pontos, com três vitórias em três jogos, e abre cinco de vantagem em relação ao vice-líder Planaltina. O Greval é o quinto com dois pontos e ainda não venceu.

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Também no sábado, o então vice-líder Luziânia podia seguir na cola do Taguatinga mesmo com um jogo a menos. No entanto, o Legião fez jogo duro na defesa e o zero não saiu do placar no Bezerrão. O Igrejinha continua na parte alta da tabela, ocupando a terceira posição com quatro pontos em dois jogos. O Legião fecha o G-4 com apenas dois.

No fechamento da terceira rodada, o Planaltina fez valer o mando de campo no Dirceuzão e bateu o Candango por 2 x 0. As duas equipes estavam fora da zona de acesso aos mata-matas, mas com a vitória, o Galo do Planalto chega aos quatro pontos e salta até a vice-liderança do torneio. O destaque da partida foi o estreante Wagner. O camisa 9 marcou duas vezes e deu a vitória aos mandantes. OCandango segue com um ponto e continua na lanterna do torneio.

A segunda divisão do Candangão chegará na metade da primeira fase no próximo fim de semana com a disputa da quarta rodada. O torneio é tiro curto, com sete rodadas no total em turno único. Os quatro melhores colocados no fim se classificam para às semifinais. Os finalistas, além de disputarem o troféu, sobem à elite do futebol do DF.

3ª rodada
Sábado
Grêmio Valparaíso 0 x 2 Taguatinga
Legião 0 x 0 Luziânia
Domingo
Planaltina 2 x 0 Candango

Próximos jogos
19/9 - Sábado
15h30 Candango x Legião
20/9 - Domingo
10h Luziânia x Grêmio Valparaíso
15h30 Candango x Planaltina

GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA %
Taguatinga Taguatinga 9 3 3 0 0 7 0 7 0 7 100
Planaltina Planaltina 4 3 1 1 1 4 3 1 0 8 44
Luziânia Luziânia 4 2 1 1 0 2 1 1 0 3 66
Legião Legião 2 2 0 2 0 1 1 0 0 7 33
GREVAL GREVAL 2 3 0 2 1 2 4 -2 0 9 22
Canaã Canaã 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 4 16
Candango Candango 1 3 0 1 2 1 7 -6 0 4 11
  • Pts: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de Gols
  • CV: Cartões Vermelhos
  • CA: Cartões Amarelos
  • %: Aproveitamento

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 14/09/2026 21:50 / atualizado em 14/09/2026 21:54
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