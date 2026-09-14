Série B do Candangão: Taguatinga mantém 100% na campanha pelo acesso

O Taguatinga venceu mais uma no último fim de semana e continua com 100% de aproveitamento na liderança da Série B do Campeonato do Distrito Federal. Legião e Luziânia empataram sem gols em jogo monótono na terceira rodada. O Planaltina derrotou o Candango e saiu da parte inferior da classificação.

O líder da segundinha segue como o time a ser batido. Na manhã do último sábado (12/9), o Taguatinga venceu o Grêmio Valparaíso por 2 x 0, no Rorizão. Destaque da partida, o ponta Gabryel não tomou conhecimento da defesa adversária e fez os dois gols da vitória da Águia. Com isso, o TEC chega aos nove pontos, com três vitórias em três jogos, e abre cinco de vantagem em relação ao vice-líder Planaltina. O Greval é o quinto com dois pontos e ainda não venceu.

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Também no sábado, o então vice-líder Luziânia podia seguir na cola do Taguatinga mesmo com um jogo a menos. No entanto, o Legião fez jogo duro na defesa e o zero não saiu do placar no Bezerrão. O Igrejinha continua na parte alta da tabela, ocupando a terceira posição com quatro pontos em dois jogos. O Legião fecha o G-4 com apenas dois.

No fechamento da terceira rodada, o Planaltina fez valer o mando de campo no Dirceuzão e bateu o Candango por 2 x 0. As duas equipes estavam fora da zona de acesso aos mata-matas, mas com a vitória, o Galo do Planalto chega aos quatro pontos e salta até a vice-liderança do torneio. O destaque da partida foi o estreante Wagner. O camisa 9 marcou duas vezes e deu a vitória aos mandantes. OCandango segue com um ponto e continua na lanterna do torneio.

A segunda divisão do Candangão chegará na metade da primeira fase no próximo fim de semana com a disputa da quarta rodada. O torneio é tiro curto, com sete rodadas no total em turno único. Os quatro melhores colocados no fim se classificam para às semifinais. Os finalistas, além de disputarem o troféu, sobem à elite do futebol do DF.

3ª rodada

Sábado

Grêmio Valparaíso 0 x 2 Taguatinga

Legião 0 x 0 Luziânia

Domingo

Planaltina 2 x 0 Candango

Próximos jogos

19/9 - Sábado

15h30 Candango x Legião

20/9 - Domingo

10h Luziânia x Grêmio Valparaíso

15h30 Candango x Planaltina



Classificação - 1ª Fase



GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA % 1º Taguatinga 9 3 3 0 0 7 0 7 0 7 100 2º Planaltina 4 3 1 1 1 4 3 1 0 8 44 3º Luziânia 4 2 1 1 0 2 1 1 0 3 66 4º Legião 2 2 0 2 0 1 1 0 0 7 33 5º GREVAL 2 3 0 2 1 2 4 -2 0 9 22 6º Canaã 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 4 16 7º Candango 1 3 0 1 2 1 7 -6 0 4 11 Pts: Pontos

J: Jogos

V: Vitórias

E: Empates

D: Derrotas

GP: Gols Pró

GC: Gols Contra

SG: Saldo de Gols

CV: Cartões Vermelhos

CA: Cartões Amarelos

%: Aproveitamento

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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