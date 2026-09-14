Série B do Candangão: Taguatinga mantém 100% na campanha pelo acesso

O Taguatinga venceu mais uma no último fim de semana e continua com 100% de aproveitamento na liderança da Série B do Campeonato do Distrito Federal. Legião e Luziânia empataram sem gols em jogo monótono na terceira rodada. O Planaltina derrotou o Candango e saiu da parte inferior da classificação.
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O líder da segundinha segue como o time a ser batido. Na manhã do último sábado (12/9), o Taguatinga venceu o Grêmio Valparaíso por 2 x 0, no Rorizão. Destaque da partida, o ponta Gabryel não tomou conhecimento da defesa adversária e fez os dois gols da vitória da Águia. Com isso, o TEC chega aos nove pontos, com três vitórias em três jogos, e abre cinco de vantagem em relação ao vice-líder Planaltina. O Greval é o quinto com dois pontos e ainda não venceu.
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Também no sábado, o então vice-líder Luziânia podia seguir na cola do Taguatinga mesmo com um jogo a menos. No entanto, o Legião fez jogo duro na defesa e o zero não saiu do placar no Bezerrão. O Igrejinha continua na parte alta da tabela, ocupando a terceira posição com quatro pontos em dois jogos. O Legião fecha o G-4 com apenas dois.
No fechamento da terceira rodada, o Planaltina fez valer o mando de campo no Dirceuzão e bateu o Candango por 2 x 0. As duas equipes estavam fora da zona de acesso aos mata-matas, mas com a vitória, o Galo do Planalto chega aos quatro pontos e salta até a vice-liderança do torneio. O destaque da partida foi o estreante Wagner. O camisa 9 marcou duas vezes e deu a vitória aos mandantes. OCandango segue com um ponto e continua na lanterna do torneio.
A segunda divisão do Candangão chegará na metade da primeira fase no próximo fim de semana com a disputa da quarta rodada. O torneio é tiro curto, com sete rodadas no total em turno único. Os quatro melhores colocados no fim se classificam para às semifinais. Os finalistas, além de disputarem o troféu, sobem à elite do futebol do DF.
3ª rodada
Sábado
Grêmio Valparaíso 0 x 2 Taguatinga
Legião 0 x 0 Luziânia
Domingo
Planaltina 2 x 0 Candango
Próximos jogos
19/9 - Sábado
15h30 Candango x Legião
20/9 - Domingo
10h Luziânia x Grêmio Valparaíso
15h30 Candango x Planaltina
|GRUPO A
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|CV
|CA
|%
|1º
|Taguatinga
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|0
|7
|0
|7
|100
|2º
|Planaltina
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|0
|8
|44
|3º
|Luziânia
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|0
|3
|66
|4º
|Legião
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|7
|33
|5º
|GREVAL
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|0
|9
|22
|6º
|Canaã
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|16
|7º
|Candango
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|7
|-6
|0
|4
|11
- Pts: Pontos
- J: Jogos
- V: Vitórias
- E: Empates
- D: Derrotas
- GP: Gols Pró
- GC: Gols Contra
- SG: Saldo de Gols
- CV: Cartões Vermelhos
- CA: Cartões Amarelos
- %: Aproveitamento
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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