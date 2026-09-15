Guto Miguel se despede do circuito juvenil para focar no profissional

Guto Miguel faz o discurso de despedida em Nova York depois do vice-campeonato no US Open Juvenil no último sábado - (crédito: Marcelo Souto/Rede Tênis )

O tempo não para na construção acelerada da carreira de Luís Guto Miguel. As 2h46 de jogo na final de sábado do US Open Júnior na quadra 14 do complexo de Flushing Meadows no último sábado, sob os olhares de famosos como o compatriota Ronaldo Luís Nazário de Lima, o Fenômeno, encerraram a trajetória do goiano de 17 anos radicado em Brasília no circuito juvenil.

Campeão em Roland Garros no individual e em Wimbledon nas duplas nesta temporada, o número 1 no World Tennis Tour Junior Rankings da ITF se despediu com mais um resultado expressivo: o vice-campeonato no último Grand Slam do ano, em Nova York.

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O revés contra o estadunidense Marcel Latak, decidido em um dramático tiebreak depois de Guto Miguel salvar quatro match-points e desperdiçar três oportunidades de fechar a partida não tirou o brilho dos olhos na mensagem do adeus à categoria juvenil. "Falar agora é muito difícil, ainda dói muito por dentro. Mas eu sei tudo o que eu e a minha equipe fizemos para chegar até aqui, para estarmos aqui, competindo até o fim. Só queria agradecer a todos que torceram por mim. Vocês foram incríveis. Na primeira rodada eu cheguei a estar com match-point contra e continuamos lutando. E agora estamos aqui", agradeceu Guto Miguel.

Emocionado, o tenista encerrou o ciclo antes de iniciar o próximo entre os profissionais. "Hoje eu encerro minha carreira juvenil. Eu e a minha equipe decidimos que este seria o meu último torneio. Claro que queríamos terminar com o troféu de campeão, mas hoje (sábado) não foi o dia. E agora começa a verdadeira jornada. Estaremos preparados", anunciou.

A evolução de Guto Miguel impressiona. Na temporada passada, ele conquistou o título do Torneio J500 de Mérida, no México, e alcançou a semifinal do US Open Juvenil. Neste ano, chegou às quartas de final no Australian Open e alcançou os dois maiores feitos na trajetória: o título de simples em Roland Garros ao derrotar o estadunidense Michael Antonius em Paris; e o troféu de Wimbledon nas duplas em parceria com o esloveno Ziga Sesko. No sábado, esteve novamente muito perto de levantar o troféu no US Open.

Nova fase

O circuito profissional não é novidade para Guto Miguel. Neste ano, ele se classificou para três semifinais no circuito Challenger. Um em Kingston, na Jamaica, e outro em Santos. No primeiro semestre, o tenista participou Rio Open em uma experiência contra o lituano Vilius Gaubas no ATP 500. O brasileiro perdeu, mas conseguiu vencer um set contra o Top 100.

Como Guto Miguel gosta de dizer, está encerrado um capítulo histórico na carreira para começar outra batizada por ele e o estafe de "a verdadeira jornada", ou seja, a construção de uma carreira no circuito profissional.

Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima