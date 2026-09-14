Supercopa Capital 2026: veja os grupos da 4ª edição do torneio Sub-17 no DF

Atual campeão da Supercopa Capital, o Fortaleza levou o título no ano passado em Brasília sob o comando do técnico estreante Fred Guedes - (crédito: Samuel Reis)

Cada vez mais perto de virar oficial no calendário da Confederação Brasileira de Futebol no lugar da tradicional e extinta Taça BH, a Supercopa Capital sorteou na noite desta segunda-feira os grupos da quarta edição do torneio, de 1º a 14 de dezembro deste ano no Distrito Federal. Lançado em 2023, o torneio Sub-17 para jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2009 teve como campeões Goiás (2023), Athletico-PR (2024) e Fortaleza (2025) — sob o comando do ex-centroavante Fred, que iniciava a carreira de treinador nas categorias de base do Tricolor de Aço.

No evento desta segunda-feira no Palácio do Comércio, os 32 clubes da maior edição desde a criação com oito equipes foram divididos em quatro potes com oito equipes em cada. A novidade em 2026 será a presença de um time internacional: o Belgrano. O clube argentino revelou o campeão mundial Cristian Romero, além de Emiliano Rigoni, ex-São Paulo.

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Na primeira fase do certame, as equipes se enfrentam dentro dos respectivos grupos em estádios do Distrito Federal. Os dois melhores de cada avançam ao mata-mata. Daí em diante são disputadas oitavas, quartas, semifinais e a decisão do título, sempre em estádios do DF.

Sorteio da Supercopa Capital (foto: Divulgação)

Além do anfitrião Capital, a cidade será representado por Real Brasília, Canaã e BNT. Embora seja anfitrião, o Distrito Federal ainda não emplacou time na decisão do título.

"O sorteio foi muito legal, criou uma expectativa muito grande. Uma competição que traz oportunidade para os jovens do Distrito Federal, mas também para os jovens do Brasil inteiro poderem disputar jogos em alto nível e fomentar o futebol de base do Brasil. Quem sabe daqui não vai sair uma grande quantidade de mão de obra, de pessoas, de atletas para estarem, se Deus quiser, na nossa Seleção Brasileira também", disse o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, idealizador do torneio de base.

Sorteio da Supercopa Capital (foto: Divulgação)

O dirigente destacou a relevância da competição. "A Copa Capital hoje é a maior Copa sub-17 do país. Então, isso traz para Brasília uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. A gente tem diversos olheiros, diversos scouts, diversos empresários, diversas equipas, inclusive do que não estão a participar, mas mandam observadores. E, claro, os observadores da própria Seleção Brasileira, que vêm aqui observar os jogadores em uma competição de alto nível e que possa mostrar o seu talento e os seus valores", afirmou.

"Essa edição é uma competição com mais de 1.000 atletas. Então tem, além de oportunidade para os atletas, também para as comissões técnicas. O Fred Guedes foi campeão pelo Fortaleza no ano passado, iniciando a carreira de treinador. é uma grande oportunidade para comissões técnicas, atletas... Vários dos atletas convocados para as seleções de base atuaram aqui. É um fomentador do futebol brasileiro", frisou Godofredo.

No início do ano, Pedrinho, cria do Atlético-MG, foi convocado pela Seleção Sub-16. Um dos "pivetes de aço" revelados na base do Bahia, Dell disputou o Mundial Sub-17 de 2025 no Catar na campanha do quatro lugar do Brasil. Terceiro colocado na artilharia, o "Haaland do Sertão" balançou a rede cinco vezes no torneio e foi o goleador do Brasil na competição.

SORTEIO

Conheça os grupos

Grupo A: Capital, Sport, Bangu e I9

Grupo B: BNT DF, Atlético-GO, Novo Hamburgo e Galvez

Grupo C: Real Brasília, Goiás, São José e Grêmio Atlético Sampaio

Grupo D: Atlético Belgrano, Santos, Vila Nova e QFC

Grupo E: Corinthians, Fortaleza, Porto Vitória e Vilhena

Grupo F: Canaã, Botafogo, Ibrachina e Uirapuru

Grupo G: Palmeiras, Cuiabá, Guarani e Boa Vista

Grupo H: Atlético-MG, Coritiba, Novorizontino e Sfera



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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