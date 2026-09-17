Goleiro vive noite mágica e coloca Palmeiras na semifinal da Libertadores

O duelo em Quito, portanto, pode representar mais um passo na trajetória do arqueiro no Palmeiras - (crédito: AFP)

Carlos Miguel viveu uma noite para guardar na memória. Na altitude de Quito, o goleiro de 27 anos foi decisivo para o Palmeiras eliminar a LDU e avançar à semifinal da Libertadores. Assim, após sofrer três gols no tempo normal, o camisa 1 se transformou no herói da classificação ao defender duas cobranças (de Lucas Rodríguez e Segovia) na disputa por pênaltis.

A atuação ganhou um significado ainda maior pelo reencontro do jogador com a altitude equatoriana. Em 2025, o atleta disputou sua segunda partida pelo Palmeiras no mesmo estádio, no revés por 3 a 0 para a LDU, em outubro. Na ocasião, o goleiro fez quatro defesas em sete finalizações certas do adversário. Um ano depois, voltou a Quito como titular e teve papel decisivo.

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Dessa forma, Carlos Miguel vive uma temporada de protagonismo no Palmeiras. O goleiro soma 51 partidas em 2026, todas como titular, com 37 gols sofridos. Pela Libertadores, são dez jogos e nove gols sofridos. No Brasileirão, ele disputou 26 partidas, enquanto também participou de cinco na Copa do Brasil e dez no Campeonato Paulista.

Confiança de Abel e sonho com Seleção

O desempenho também reforça a busca de Carlos Miguel por espaço no cenário nacional. O jogador não esconde o desejo de defender a Seleção Brasileira e já falou publicamente sobre o sonho de receber uma oportunidade com Ancelotti. O italiano, inclusive, afirmou que jogadores que ficaram de fora de convocações recentes podem ter oportunidades no projeto da próxima Copa do Mundo.

No Palmeiras, o arqueiro também conta com a confiança de Abel Ferreira. Em julho, depois de uma falha do goleiro na derrota para o Atlético-MG, o treinador saiu em defesa do camisa 1 e destacou que ele já havia ajudado bastante a equipe. O português também afirmou que o atleta tem condições para estar entre os melhores goleiros brasileiros.

Nesse sentido, a confiança refletiu dentro de campo em Quito. Carlos Miguel resistiu à pressão da altitude, viu a LDU marcar duas vezes nos minutos finais para virar o jogo e manteve a concentração para a disputa por pênaltis. Quando o Palmeiras mais precisava, o goleiro apareceu para defender duas cobranças e garantir a vitória por 4 a 3 nas penalidades.

O duelo em Quito, portanto, pode representar mais um passo na trajetória do arqueiro no Palmeiras. Depois de viver o pesadelo da derrota por 3 a 0 para a LDU em 2025, o goleiro voltou ao mesmo palco e terminou como protagonista. Agora, o Alviverde terá pela frente o Fluminense na semifinal, com o primeiro confronto no Maracanã e a decisão da vaga em São Paulo.