Fórmula 1 2027: Mais sprints, Mônaco com novidade e dois retornos

GP Brasil, em São Paulo: temporada de Fórmula 1 de 2027 terá aumento de corridas sprints e novas etapas em circuitos desafiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

A temporada de 2027 da Fórmula 1 terá mudanças significativas, anunciadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O número de corridas sprints aumentará de seis para dez, e a tradicional prova de Mônaco fará sua estreia neste formato.

Em São Paulo, a etapa será realizada em 7 de novembro, e a capital paulista voltará a receber uma prova curta. Além de Mônaco, as pistas da Austrália, Japão e Abu Dabi também receberão as corridas rápidas pela primeira vez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Completam a lista de sedes para as sprints os circuitos do Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Itália e Catar. A Fórmula 1 justificou a ampliação em comunicado, citando o sucesso e a forte demanda pelo formato.

A organização se baseou em uma pesquisa para a mudança. Segundo os dados, a audiência total dos fins de semana com sprint é 12% maior. A classificação para a corrida curta é até três vezes mais popular que os treinos livres.

A pesquisa aponta ainda que 82% dos participantes nos fins de semana de sprint afirmam que o formato agrega valor ao ingresso. Para 75% dos fãs da F1, os eventos curtos acrescentam maior valor ao calendário.

O mundial de 2027 terá 24 provas sediadas em 22 países, com início em 14 de março e término em 12 de dezembro. O campeonato também marcará o retorno dos GPs de Portugal e da Turquia.

Calendário da F1 para a temporada 2027

GP do Bahrein: 12 a 14 de março* GP da Arábia Saudita: 19 a 21 de março GP da Austrália: 2 a 4 de abril* GP do Japão: 9 a 11 de abril* GP da China: 16 a 18 de abril GP de Miami: 30 de abril a 2 de maio GP do Canadá: 21 a 23 de maio* GP de Mônaco: 4 a 6 de junho* GP de Portugal: 18 a 20 de junho GP da Grã-Bretanha: 2 a 4 de julho* GP da Áustria: 9 a 11 de julho GP da Bélgica: 23 a 25 de julho GP da Hungria: 30 de julho a 1º de agosto GP da Itália: 3 a 5 de setembro* GP da Espanha: 10 a 12 de setembro GP do Azerbaijão: 24 a 26 de setembro GP da Turquia: 1º a 3 de outubro GP de Singapura: 8 a 10 de outubro GP dos Estados Unidos: 22 a 24 de outubro GP do México: 29 a 31 de outubro GP de São Paulo: 5 a 7 de novembro* GP de Las Vegas: 18 a 20 de novembro GP do Catar: 3 a 5 de dezembro* GP de Abu Dabi: 10 a 12 de dezembro*

*provas sprints

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.