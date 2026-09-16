Fórmula 1 2027: Mais sprints, Mônaco com novidade e dois retornos

A temporada de 2027 da Fórmula 1 terá mudanças significativas, anunciadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O número de corridas sprints aumentará de seis para dez, e a tradicional prova de Mônaco fará sua estreia neste formato.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em São Paulo, a etapa será realizada em 7 de novembro, e a capital paulista voltará a receber uma prova curta. Além de Mônaco, as pistas da Austrália, Japão e Abu Dabi também receberão as corridas rápidas pela primeira vez.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
F1 anuncia calendário de 2026 com estreia de Madrid e mudanças de datas
-
FIA revela como será carro da Fórmula 1 de 2026; veja como ficou
-
F1: Tudo sobre o GP do Bahrein, quarta corrida da temporada de 2025
Completam a lista de sedes para as sprints os circuitos do Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Itália e Catar. A Fórmula 1 justificou a ampliação em comunicado, citando o sucesso e a forte demanda pelo formato.
A organização se baseou em uma pesquisa para a mudança. Segundo os dados, a audiência total dos fins de semana com sprint é 12% maior. A classificação para a corrida curta é até três vezes mais popular que os treinos livres.
Saiba Mais
- Esportes Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção na vaga de João Pedro
- Esportes Mundial Sub-20 Feminino: Brasil elimina EUA nos pênaltis e vai às quartas
- Esportes Morre Henrique, zagueiro herói e multicampeão pelo Vasco, aos 49 anos
- Esportes São Paulo vê Boca dominar com empate e está fora da Sul-Americana
- Esportes São Paulo reage tarde, empata com o Boca e cai na Copa Sul-Americana
- Esportes Botafogo avança por Tite. Veja como o clube pretende convencê-lo
A pesquisa aponta ainda que 82% dos participantes nos fins de semana de sprint afirmam que o formato agrega valor ao ingresso. Para 75% dos fãs da F1, os eventos curtos acrescentam maior valor ao calendário.
O mundial de 2027 terá 24 provas sediadas em 22 países, com início em 14 de março e término em 12 de dezembro. O campeonato também marcará o retorno dos GPs de Portugal e da Turquia.
Calendário da F1 para a temporada 2027
-
GP do Bahrein: 12 a 14 de março*
-
GP da Arábia Saudita: 19 a 21 de março
-
GP da Austrália: 2 a 4 de abril*
-
GP do Japão: 9 a 11 de abril*
-
GP da China: 16 a 18 de abril
-
GP de Miami: 30 de abril a 2 de maio
-
GP do Canadá: 21 a 23 de maio*
-
GP de Mônaco: 4 a 6 de junho*
-
GP de Portugal: 18 a 20 de junho
-
GP da Grã-Bretanha: 2 a 4 de julho*
-
GP da Áustria: 9 a 11 de julho
-
GP da Bélgica: 23 a 25 de julho
-
GP da Hungria: 30 de julho a 1º de agosto
-
GP da Itália: 3 a 5 de setembro*
-
GP da Espanha: 10 a 12 de setembro
-
GP do Azerbaijão: 24 a 26 de setembro
-
GP da Turquia: 1º a 3 de outubro
-
GP de Singapura: 8 a 10 de outubro
-
GP dos Estados Unidos: 22 a 24 de outubro
-
GP do México: 29 a 31 de outubro
-
GP de São Paulo: 5 a 7 de novembro*
-
GP de Las Vegas: 18 a 20 de novembro
-
GP do Catar: 3 a 5 de dezembro*
-
GP de Abu Dabi: 10 a 12 de dezembro*
*provas sprints
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.