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FÓRMULA 1

Verstappen vence 100 karts em 35 minutos durante desafio na Inglaterra

Desafio 'Max vs 100' foi realizado em Silverstone, circuito presente no calendário da F-1. Tetracampeão mundial largou na 101ª e última posição

O desafio 'Max vs 100', realizado em Silverstone, na Inglaterra - (crédito: Reprodução / 'X' / @blog_formula1)
O desafio 'Max vs 100', realizado em Silverstone, na Inglaterra - (crédito: Reprodução / 'X' / @blog_formula1)

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, precisou de apenas 35 minutos e 14 voltas para superar 100 competidores em um desafio de kart. Nesta quarta-feira (16/9), o piloto holandês foi o centro do desafio Max vs 100, em que precisaria vencer todos os outros competidores em uma prova de kart, após largar na 101ª e última posição. A prova foi realizada em Silverstone, na Inglaterra. 

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Segundo anunciou a Red Bull, organizadora do evento e equipe de corrida do holandês na Fórmula 1, Verstappen competiu contra 100 participantes distribuídos entre atletas, criadores de conteúdo, celebridades e fãs. Todos tiveram à disposição karts em igualdade de condições.

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Conforme previa o regulamento, cada adversário ultrapassado seria, obrigatoriamente, eliminado da disputa. Era preciso apenas que o tetracampeão ultrapassasse todo o pelotão para vencer o desafio.

Ainda na primeira volta, Max ganhou 65 posições, passando na 36ª colocação. Na quinta volta, chegou ao 13º posto. Na sétima, estava em sexto. Chegou à quarta posição na 12ª volta, e, na 13ª, fez uma ultrapassagem dupla para chegar em segundo e tomar a liderança na 14ª chegada.

Verstappen tinha até 30 voltas para vencer o desafio, mas cumpriu o objetivo com menos da metade. Além disso, durante a primeira metade do certame, todos os competidores tinham acesso a um atalho no circuito, com exceção do holandês. O recurso estaria disponível para ele apenas na segunda fatia. 

Confira o desafio vencido pelo holandês Max Verstappen: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 16/09/2026 16:13 / atualizado em 16/09/2026 16:13
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