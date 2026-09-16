Verstappen vence 100 karts em 35 minutos durante desafio na Inglaterra

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, precisou de apenas 35 minutos e 14 voltas para superar 100 competidores em um desafio de kart. Nesta quarta-feira (16/9), o piloto holandês foi o centro do desafio Max vs 100, em que precisaria vencer todos os outros competidores em uma prova de kart, após largar na 101ª e última posição. A prova foi realizada em Silverstone, na Inglaterra.

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Segundo anunciou a Red Bull, organizadora do evento e equipe de corrida do holandês na Fórmula 1, Verstappen competiu contra 100 participantes distribuídos entre atletas, criadores de conteúdo, celebridades e fãs. Todos tiveram à disposição karts em igualdade de condições.

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Conforme previa o regulamento, cada adversário ultrapassado seria, obrigatoriamente, eliminado da disputa. Era preciso apenas que o tetracampeão ultrapassasse todo o pelotão para vencer o desafio.

Ainda na primeira volta, Max ganhou 65 posições, passando na 36ª colocação. Na quinta volta, chegou ao 13º posto. Na sétima, estava em sexto. Chegou à quarta posição na 12ª volta, e, na 13ª, fez uma ultrapassagem dupla para chegar em segundo e tomar a liderança na 14ª chegada.

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Verstappen tinha até 30 voltas para vencer o desafio, mas cumpriu o objetivo com menos da metade. Além disso, durante a primeira metade do certame, todos os competidores tinham acesso a um atalho no circuito, com exceção do holandês. O recurso estaria disponível para ele apenas na segunda fatia.

Confira o desafio vencido pelo holandês Max Verstappen:

e com uma ultrapassagem absurda no fim (e uma escadapa de uma tentativa de dive bomb), Max Verstappen ultrapassa os últimos carros para vencer o desafio Max Vs 100 após 14 voltas



o cara é um monstro, os amadores não tiveram nem chancepic.twitter.com/hGKTNlZE2p https://t.co/Sz9AG0uhWh — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) September 16, 2026

COMEÇOU: MAX VERSTAPPEN VS 100 KARTS



LOUCURA TOTAL!!!!! pic.twitter.com/GmpCs6JpZW — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 16, 2026