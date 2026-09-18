Flamengo aposta em invencibilidade recente contra Estudiantes

Flamengo, de Paquetá, tem histórico de vitórias e classificação contra este mesmo Estudiantes. - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

A classificação conquistada diante do Independiente del Valle confirmou o reencontro entre Flamengo e Estudiantes na semifinal da Copa Libertadores. As duas equipes mediram forças na fase de grupos da atual edição continental, registrando confrontos equilibrados que antecipam um mata-mata de altíssima tensão. Desse modo, o elenco rubro-negro terá pela frente um rival tradicional que já conhece muito bem os atalhos táticos do torneio.

A equipe argentina garantiu seu lugar entre os quatro melhores do continente após superar o Corinthians em Itaquera. O clube de La Plata aposta na solidez defensiva e na imposição física para tentar surpreender os brasileiros fora de casa, repetindo a postura combativa apresentada ao longo de toda a temporada.

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Retrospecto equilibrado e rivalidade desde o ano passado

Além dos dois duelos recentes no Grupo C, o confronto carrega a bagagem de uma rivalidade acirrada que já vinha desde a temporada passada. Na ocasião, as equipes também se enfrentaram numa semifinal de Libertadires, exigindo nervos de aço dos cariocas para superar a retranca alvirrubra somente na disputa de pênaltis.

Já nos encontros deste ano, o equilíbrio voltou a ditar o ritmo da disputa. No confronto disputado na Argentina, o Flamengo suportou a pressão nas arquibancadas e arrancou um empate em 1 a 1. Já no embate de volta, realizado no Maracanã, os mandantes confirmaram a superioridade técnica ao vencer pelo placar mínimo de 1 a 0, gol de Pedro.

Vantagem do Maracanã para o elenco do Flamengo

Por deter a melhor campanha geral do torneio, o Flamengo terá o direito de decidir a vaga na grande final dentro de seus domínios. A partida de ida acontecerá no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, enquanto o confronto decisivo de volta está confirmado para o Maracanã. Portanto, os atletas pretendem construir uma base sólida fora de casa para administrar a classificação com a força da torcida.

Contudo, antes de concentrar as atenções nos mata-matas internacionais de outubro, o Rubro-Negro precisa sustentar o foco total na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria e os atletas entendem que a defesa da liderança nacional servirá como combustível fundamental para a equipe chegar com ritmo e confiança na busca pelo pentacampeonato continental.