Vasco vira novamente a chave para sair do sufoco no Brasileirão

Pedro Emanuel aposta no rodízio de jogadores para manter o grupo motivado em todas as frentes da temporada - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

O poder de reação do Vasco com a chegada de Pedro Emanuel ao comando aumentou significativamente. Por isso, é a hora da equipe virar a chave das Copas exclusivamente no Campeonato Brasileiro.

O português ainda não conseguiu tirar a equipe da zona de rebaixamento desde sua chegada. Em constante a isso, são dez jogos sem perder em torneios mata-mata. E a diferença não atrapalha na postura e mentalidade de cada jogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Nós desligamos o modo campeonato quando entramos no modo copas. Hoje, a satisfação que esse grupo tem de tentar escrever a sua história, naquilo que é o currículo do Vasco, é uma ambição e uma satisfação que não tem dimensão. Esse grupo merece muito, pelo esforço dentro de campo O jogo não foi fácil, nós o tornamos mais controlados na segunda parte, mas no início não foi", comentou o técnico.

Emanuel conseguiu, por um lado, rodar o elenco do Vasco e, ao mesmo tempo, deixar a equipe viva em todas as competições. Nesse sentido, uma vitória sobre o Coritiba, no sábado (19/9), em São Januário, poderá, finalmente, tirar o time da incômoda situação no Campeonato Brasileiro.

Visto que, dessa forma, a equipe encontrará o caminho para a recuperação e, consequentemente, ganhará mais tranquilidade para a sequência da temporada.

"Quando um treinador chega em um novo clube, é sempre um novo estímulo para todos os jogadores. Aqueles que estão jogando mais sabem que estão na pole position. E os outros ganham um novo ânimo. Eu tentei fazer isso em todos os clubes em que trabalhei. Acho que todos os jogadores são importantes, em diferentes momentos da temporada. É o que está acontecendo agora. Felizmente continuamos em todas as competições", celebrou.