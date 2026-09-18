Clubes de futebol se manifestam sobre possível proibição das bets

Times pedem por mais fiscalização, mas afirmam ver com preocupação movimentação do Governo Federal - (crédito: Divulgação)

Nesta quinta-feira (17/9), clubes do futebol brasileiro se uniram nas redes sociais para se manifestarem contra as movimentações do Governo Federal para a proibir as bets no Brasil por meio de Medida Provisória. “O fim do futebol brasileiro”, diz o manifesto divulgado pelo Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro.

Apesar de reconhecerem os impactos sociais das apostas e pedirem o aprimoramento de medidas de fiscalização e prevenção, os clubes argumentam que o investimento das bets se tornou uma das principais fontes de receita do futebol no país.

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“Este investimento impulsionou o futebol brasileiro de tal forma a dominar o cenário sul-americano em competições como a CONMEBOL Libertadores e a CONMEBOL Sul Americana e a colocar clubes brasileiros em posição de protagonismo”, diz o comunicado. “Essa presença não se limita aos maiores clubes. Os recursos também alcançam equipes de menor expressão, divisões de acesso e competições com menor exposição comercial”.

Atualmente, o Flamengo é o time brasileiro com o maior contrato com empresas de apostas entre os clubes da Série A: são R$ 268,5 milhões por ano da Betano. O Corinthians conta com o segundo maior contrato, com R$ 103 milhões da Esportes da Sorte.

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Os clubes afirmam que encaram com preocupação os rumores de mudanças na regulamentação do mercado de apostas e apontam que, com a proibição, os consumidores correm o risco de migrarem para plataformas clandestinas.

O manifesto declara ainda que a medida seria um “golpe fatal” no esporte, levando clubes à insolvência e insegurança jurídica e profissional.

“O que o futebol entende que deve ser feito, com o máximo rigor, é combater a ilegalidade, fortalecer a fiscalização e aperfeiçoar os mecanismos de proteção, sem colocar em risco um mercado que foi regulamentado pelo próprio Estado”, diz o documento.

A publicação rendeu críticas de torcedores nos comentários. "Nem os 4 rebaixamentos foram tão vergonhosos", comentou um usuário no perfil oficial do Vasco. "O futebol existia antes das apostas e vai continuar existindo", disparou um flamenguista.