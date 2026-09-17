Flamengo sofre além do planejado, mas elimina Del Valle e vai à semifinal

O Flamengo confirmou o favoritismo e é o último semifinalista da Libertadores de 2026. Na noite desta quinta-feira (17/9), no Maracanã, mesmo jogando mal, com um a menos desde os 20 da etapa final e saindo atrás, empatou com o Independiente del Valle em 1 x 1. Como havia vencido na ida, por 2 x 0, garantiu presença na próxima fase da principal competição continental. Contou muito para o rubro-negro o apoio da torcida, que empurrou o time, que saiu atrás com um gol de Reasco no primeiro tempo. Após a expulsão de Jorginho, a situação ficou crítica; os equatorianos chegaram a fazer um gol anulado. Mas aos 37, num lance inusitado e com um erro do goleiro Quintana, Arrascaeta, aproveitando um chutão de Rossi, deixou tudo igual.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Assim, o Flamengo chega à quinta semifinal nos últimos oito anos. Em três delas, foi campeão; na outra, vice. O adversário da vez será o Estudiantes, que foi rival na fase de grupos. Argentinos e brasileiros jogaram duas vezes: empate na Argentina (1 x 1) e vitória no Rio de Janeiro (1 x 0). O jogo de ida será em La Plata e a volta, no Maracanã, pois o rubro-negro tem a melhor campanha. As datas ainda serão confirmadas pela Conmebol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O Flamengo, atual campeão, busca o pentacampeonato (ganhou em 1981, 2019, 2022 e 2025). O Estudiantes também está atrás do quinto título (ganhou em 1968, 1969, 1970 e 2009). Na outra semifinal, Palmeiras x Fluminense.
Flamengo não se impõe e leva um gol
Jardim começou com Arrascaeta e Pedro no banco, apostando em Paquetá e Bruno Henrique. Apesar de ter a posse de bola no primeiro tempo, 58%, o Flamengo foi apático em campo. Muito toquinho e apenas uma chance de gol quando Paquetá achou Bruno Henrique aos 13 minutos. Mas o atacante, entrando livre na área, chutou para uma defesa com o pé de Quintana, que saiu para fechar os espaços. Já o Del Valle, quando tinha a bola, trabalhava bem as jogadas. Porém, assim como o Flamengo, finalizava pouco. Até os 30 minutos, apenas com um cruzamento de Quintana que Plata pegou mal na bola, virando quase um zagueiro.
Mas um erro duplo da defesa do Flamengo fez o Del Valle sair na frente, aos 30. Em contra-ataque, a ligação direta não teve o corte de Léo Pereira e isso deu a chance para Perelló lançar Quintana. Aí foi a vez de Ayrton Lucas falhar: tocou na bola, mas isso foi um passe para Quintana, que ganhou a dividida e chutou. Rossi espalmou nos pés de Renzo, que mandou para a rede. Del Valle 1 x 0. Um gol que deixou o Mengo nervoso em campo e a torcida tensa nas arquibancadas. E apenas aos 43 minutos o Flamengo mostrou algo: um cruzamento de Emerson Royal que Lino cabeceou para fora. Rubro-Negro decepcionante.
Jorginho expulso. Rubro-Negro com 10
No segundo tempo, o Flamengo voltou mais ativo, mas sem conseguir efetivamente finalizar. Assim, as entradas de Arrascaeta e Plata nas vagas de Paquetá e Carrascal faziam sentido. Contudo, aos 20 minutos, Jorginho, que já tinha amarelo, fez nova falta e acabou expulso. O Mengo passava a ficar com dez. E logo aos 21 minutos o Del Valle quase fez o segundo gol, num chute de Perelló. O drama se instalou. Mas a torcida do Flamengo não parou de cantar em nenhum momento. Nem mesmo no momento mais dramático, quando Vásquez fez o que seria o segundo gol do Del Valle. Mas na jogada Carabajal estava impedido.
Contudo, um lance inusitado fez o Flamengo chegar ao empate. O time estava muito fechado e o goleiro Rossi deu um chutão para a frente. A bola foi na direção do goleiro Wuytackers. Contudo, ela quicou e o encobriu. Arrascaeta, que estava atento na jogada, cabeceou para o gol vazio. Inacreditável! A vaga na semifinal estava garantida.
Ficha técnica
Flamengo 1×1 Independiente Del Valle (EQU)
Copa Libertadores 2026 – Quartas de final (volta)
Data: 17/9/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 63.534
Público pagante: 58.437
Renda: R$ 8.296.222,25
Gols: Reasco, 30’/1ºT (0 x 1); Arrascaenta, 38’/2ºT (1 x 1)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Paquetá (Arrascaeta, 14’/2ºT); Carrascal (Plata, 14’/2ºT), Bruno Henrique (Saul, 25’/2ºT) e Samuel Lino (Varela, 46’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
INDEPENDIENTE DEL VALLE: Aldair Quintana; Romero, Carabajal, Schunke e Loor; Hugo Quintana, Sornoza, Alcivar e Pata (Gongora, 44’/2ºT); Reasco (Vásquez, 29’/2ºT) e Perelló (Briones, 37’/2ºT) Técnico: Joaquín Papa.
Árbitro: Andrés Matonte (URU)
Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
VAR: Antonio Garcia (URU)
Cartões amarelos: Paquetá, Jorginho, Pulgar (FLA); Carabajal (IDV)
Cartões vermelhos: Jorginho (Fla, aos 20’/2ºT)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Saiba Mais
- Esportes Pré-Olímpico: Seleção masculina de vôlei vence Colômbia e segue invicta
- Esportes Vasco vira novamente a chave para sair do sufoco no Brasileirão
- Esportes Após 938 dias, Botafogo volta a ter um treinador brasileiro
- Esportes Goleiro vive noite mágica e coloca Palmeiras na semifinal da Libertadores
- Esportes Com pênalti perdido no fim, Corinthians é eliminado da Libertadores
- Esportes Delfim defende três pênaltis do Santos, e Galo está na semifinal da Sula