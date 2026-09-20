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SELEÇÃO BRASILEIRA

Vanderson é convocado por Ancelotti e substitui lesionado Wesley na Seleção

Lateral do Monaco se junta ao grupo para os amistosos de setembro e outubro no primeiro compromisso pós-Copa 2026

De volta ao radar da Amarelinha, o lateral ganha espaço no grupo que abre os trabalhos para o ciclo de 2030 - (crédito: Reprodução/Instagram/Vanderson)
De volta ao radar da Amarelinha, o lateral ganha espaço no grupo que abre os trabalhos para o ciclo de 2030 - (crédito: Reprodução/Instagram/Vanderson)

Carlo Ancelotti convocou neste sábado o lateral-direito Vanderson, do Monaco, para integrar a seleção brasileira durante a Data Fifa. O jogador não estava na relação anunciada inicialmente pelo treinador e passa a fazer parte do grupo que disputará três amistosos entre o fim de setembro e o início de outubro.

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Na convocação original, divulgada no dia 9, Ancelotti havia escolhido Wesley, da Roma, e Matheuzinho, do Corinthians, para a lateral direita. Vanderson, porém, já vinha sendo acompanhado pela comissão técnica e agora ganha uma nova oportunidade com a camisa da seleção.

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O período será o primeiro compromisso do Brasil depois da Copa do Mundo de 2026 e marca o início de uma nova etapa no trabalho de Ancelotti. A comissão técnica pretende aproveitar os amistosos para observar jogadores e começar a formar a base da equipe para o próximo ciclo.

A seleção inicia a apresentação na segunda-feira (21/9), em Brisbane. O Brasil enfrenta a Austrália no dia 25, em Townsville, e novamente no dia 29, em Brisbane.

Depois, a delegação segue para a Índia. O último amistoso será contra a seleção indiana, no dia 3 de outubro, em Calcutá, no primeiro encontro entre as duas seleções principais.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 20/09/2026 09:08
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