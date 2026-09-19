Acadêmicos do Brasileirão, Filipe Luís e Davide Ancelotti brilham na França

O italiano Carlo Ancelotti comanda a Seleção. O português Leonardo Jardim lidera o Brasileirão. Os lusitanos Abel Ferreira, Pedro Emanuel e o argentino Eduardo Domínguez disputam com Renato Gaúcho o título da Copa do Brasil. Em tempos de importação de técnicos, o Brasil também forma e exporta treinadores. Recém-formados por Flamengo e Botafogo na insana Série A e demitidos pelos respectivos clubes, Filipe Luís e Davide Ancelotti protagonizam uma largada promissora na Ligue 1, a elite do Campeonato Francês.

Depois da campanha brilhante pelo Flamengo ao ganhar Copa do Brasil, Carioca, Libertadores, Brasileirão e o vice na Copa Intercontinental, Filipe Luís inicia a carreira internacional com a prancheta do Monaco. Aos 41 anos, o catarinense de Jaraguá do Sul acumula sete jogos oficiais de invencibilidade na temporada. São seis vitórias e um empate. Dois triunfos chamam a atenção. Na pré-temporada, o Monaco venceu amistoso contra o Liverpool. Na terceira rodada do Campeonato Francês, derrotou o atual bicampeão europeu PSG por 2 x 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em comparação ao Flamengo, Filipe Luís pegou um Monaco em reconstrução com a missão de acabar com a hegemonia do PSG na França. A última vez que o time do principado desbancou o milionário de Paris foi na temporada 2016/17. Curiosamente sob o comando de Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo. À época, o Monaco chegou às semifinais da Champions League e venceu a Ligue 1 ao totalizar 92 pontos. Eles contavam com o então jovem Mbappé no ataque, além de Fabinho, o portugues Bernardo Silva e o colombiano Falcao García.

Filipe Luís tem limitações no elenco, mas trata de superá-las. O brasileiro se tornou o primeiro treinador na história do clube a vencer as primeiras cinco partidas no cargo. O ex-lateral-esquerdo conta com jovens jogadores no plantel. Diferentemente do Flamengo, ele assume uma estratégia de menos posse de bola e mais velocidade e eficiência no ataque, seguindo o sistema tático 4-2-3-1. Os destaques nesse início de temporada são o jovem atacante alemão de 20 anos Paris Brunner, artilheiro da equipe com quatro gols em quatro jogos, além do lateral-direito brasileiro Vanderson, titular absoluto na posição.

Tal pai tal filho

A 835 km de Mônaco, Davide Ancelotti assumiu o comando do Lille. Ele começou a trajetória como treinador profissional no ano passado, ao assumir o Botafogo em má fase. O filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, não teve um bom começo à beira de campo no Brasil. Foram 32 jogos com o Glorioso: 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. No fim da última temporada, foi desligado do clube ao terminar na sexta posição do Brasileirão.

Aos 36 anos, Davide chegou ao Velho Continente para assumir o Lille no início da temporada. O time francês foi o último a quebrar a hegemonia do PSG ao erguer o troféu da Ligue 1 em 2020/21. O time tinha Mike Maignan e o atacante canadense Jonathan David. Entretanto, houve forte reformulação em relação ao plantel campeão. Nesse intervalo de seis anos, o Paris Saint Germain voltou a governar não somente a França, mas a Europa.

Sob o comando de Davide Ancelotti, o Lille contabiliza quatro vitórias e um empate. O clube disputa a Champions League e conta com elenco mesclado entre jovens jogadores e medalhões. O principal reforço é o centroavante Olivier Giroud. O atacante de 39 anos voltou à França e tem como papel principal usar a experiência para liderar o Lille na temporada.

Assim como no Botafogo, Davide Ancelotti não ostenta peças de grande destaque continental. Após a Copa do Mundo, o Lille perdeu o principal jogador da equipe. O volante marroquino de 18 anos, Ayyoub Bouaddi, foi destaque na Copa do Mundo e comprado por 95 milhões de euros pelo Manchester City.

Apesar da perda, o investimento em outros jovens atletas vem dando resultado ao treinador italiano. Destaques para Ethan Mbappé (irmão de Kylian Mbappé), o zagueiro brasileiro Alexsandro, um dos xodós do pai de Davide na Seleção, e o lateral-direito português de 24 anos Tiago Santos. Eles ajudam o Lille a manter a briga no topo da tabela da Ligue 1.

Ontem, o Monaco, de Filipe Luís, abriu a quinta rodada do Campeonato Francês derrotando o Lens por 2 x 1 no Estádio Louis II e tem 13 pontos. O Lille, de Davide Ancelotti, ocupa o segundo lugar com 10 e pode retomar a ponta no domingo se derrotar o Nice.

Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima