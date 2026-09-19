São Paulo vence Flamengo e vai à final do Brasileirão Feminino - (crédito: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

O São Paulo é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. Depois de superar o Flamengo por 3 a 1 na primeira partida da semifinal, o time paulista segurou a pressão inicial e usou os contra-ataques para vencer por 1 a 0 no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), neste sábado, 19. O gol da classificação foi da atacante Késia.

O outro finalista sai do confronto entre Corinthians e Bahia na segunda-feira. No primeiro jogo, as corintianas venceram por 1 a 0. O primeiro jogo da finalíssima será no sábado. Dono da melhor campanha, o São Paulo já garantiu a decisão do Campeonato Brasileiro em sua casa.

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A vitória paulista por 3 a 1 no primeiro jogo condicionou a partida deste sábado. Precisando vencer por dois de diferença para levar a definição para os pênaltis, o Flamengo tentou acelerar seu jogo de transição, com trocas mais rápidas.

A atacante Cristiane recuava para armar as jogadas, o que confundia a defesa são-paulina. Ela protagonizou a melhor chance do primeiro tempo, quando acertou o travessão após uma puxada na pequena área aos 17. Mas faltava acertar o passe final. As melhores chances ficaram restritas aos cruzamentos e cobranças de falta.

Com uma postura reativa, aguardando os erros do rival, o São Paulo se limitou a explorar os contra-ataques. A melhor oportunidade veio aos 19, quando Milena perdeu na frente da goleira Vivi.

Com a entrada de Crivelari e Milena, o time da casa conseguiu segurar a bola no ataque com mais facilidade e criou mais chances. Melhor condicionamento fisicamente, o São Paulo passou a dominar o jogo.

Foi a goleira Vivi que salvou o time carioca com pelo menos duas grandes defesas. Aos 43, ela não conseguiu parar Kesia, jogadora da base da equipe que definiu a classificação em grande jogada individual.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 FLAMENGO

SÃO PAULO: Carlinha; Duda Serrana, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Bruna Calderan (Rafa Soares), Karla Alves, Robinha e Aline Milene (Milena); Vi Amaral (Crivelari) e Isa Guimarães (Kesia). Técnico: Thiago Viana

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia (Laisa), Flávia e Jucinara (Laysa); Djeni, Ju Ferreira (Letícia), Mariana Fernandes (Ana Luísa), Fabi Simões (Maísa); Cristiane e Fernandinha. Técnico: Celso Silva.

GOL: Késia, aos 43 do 2º tempo.

ÁRBITRA: Ruthyanna Medeiros da Silva.

CARTÕES AMARELOS: Robinha, Tayla e Flávia.



ESTÁDIO: Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

PÚBLICO E RENDA: não divulgados.