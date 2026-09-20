Brasil vence a Argentina, conquista o Sul-Americano e garante vaga olímpica

Jogo da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei diante da Argentina no Sul-Americano - (crédito: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0 e conquistou o Sul-Americano de Vôlei neste domingo (20/9). Com isso, a Seleção garante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A equipe comandada pelo técnico Bernardinho ficou no alto do pódio da competição sul-americana pela 34ª vez .

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O próximo jogo da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei será apenas em 2027, daqui a nove meses. O Brasil tende a voltar à quadra na segunda semana de julho, para estrear na Liga das Nações de Vôlei (VNL), provavelmente em São Paulo. No entanto, isso ainda não foi confirmado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), responsável pelo torneio entre seleções.

Matéria em atualização*