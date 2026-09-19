Pré-Olímpico: Seleção masculina vence Venezuela e mantém invencibilidade

Ryan Leal*, Rio de Janeiro - Brasil Venezuela se enfrentaram no Maracanãzinho na manhã deste sábado (18), pela 4ª rodada do Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026. A Seleção Brasileira venceu por 3 sets a 0 (parciais 25/19, 25/14 e 25/19). Bryan foi o maior pontuador da partida, com 12 pontos marcados.
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Com a vitória, o Brasil chega a 12 pontos no torneio, e permanece na liderança. A Argentina vem atrás, com o 9 pontos, jogará contra a Bolívia às 14h. O campeão da competição garante vaga nas Olimpíadas de 2028.
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Com a vitória, o Brasil chega a 12 pontos no torneio, e permanece na liderança. A Argentina vem atrás, com o 9 pontos, jogará contra a Bolívia às 14h. O campeão da competição garante vaga nas Olimpíadas de 2028.
O primeiro set começou equilibrado e com alguns erros de ambos os lados na troca de saques. A Venezuela conseguiu abrir uma pequena vantagem inicial, mas o Brasil encostou rapidamente com boas ações ofensivas comandadas por Darlan e pelo levantador Cachopa. A virada brasileira veio no meio da parcial, impulsionada por uma sequência firme de bloqueios de Flávio e pontos decisivos na ponta.
Com a vitória praticamente encaminhada, a comissão técnica brasileira aproveitou para rodar o elenco, colocando nomes como Brasília, Bryan, Pinta e Honorato em quadra. A equipe manteve o ritmo forte nas viradas de bola e no bloqueio, sem dar chances de reação ao adversário. Sem sustos, o Brasil administrou a enorme diferença construída e garantiu o set por 25 a 14 com um ataque decisivo de Bryan pela entrada de rede.
No terceiro e último set, o Brasil entrou em quadra com uma formação totalmente reserva para fechar a partida. A etapa começou equilibrada, mas a seleção logo tomou as rédeas do placar com boa presença de Bryan no ataque e pontos eficientes no meio de rede com Pinta. Sem dar espaço, o time brasileiro construiu uma vantagem confortável de 13 a 8, forçando a comissão venezuelana a parar o jogo.
A Venezuela ainda ensaiou uma reação aproveitando erros do passe brasileiro e emplacando pontos de bloqueio e saque para encostar no placar. No entanto, o técnico Bernardinho pediu tempo para ajustar a equipe nos momentos decisivos. A bronca funcionou: Lukas Bergmann e Honorato apareceram bem na reta final, recuperando o domínio das ações e decretando a vitória do Brasil no set por 25 a 19 com um ace de Judson, selando o triunfo por 3 sets a 0.
As duas equipes retornam à quadra no domingo (20), pela última rodada da competição, no Maracanãzinho. A Brasil enfrentará a Argentina, às 10h, enquanto a Venezuela joga contra a Colômbia às 16h.
*Rádio Tupi
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