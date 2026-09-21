Corinthians ganha 17 dias para reagir após sexto revés no Brasileirão

Com o aval da diretoria, Fernando Diniz ganhará tempo para corrigir os erros da equipe - (crédito: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians terá 17 dias para reorganizar a casa depois de mais uma noite complicada no Brasileirão. A derrota para o Fluminense, neste domingo (20/9), em Itaquera, levou o Timão ao sexto revés consecutivo na competição, situação que relembra um momento vivido há 19 anos atrás.

O resultado ocorreu poucos dias depois da eliminação na Libertadores e ampliou a pressão sobre o treinador Fernando Diniz. Antes do jogo, a torcida organizada protestou ficando de costas para o gramado. Em contrapartida, o clube terá a Data Fifa como intervalo antes de voltar a campo.

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Diniz ganha tempo para trabalhar o Corinthians

A diretoria decidiu manter Diniz no comando mesmo após o revés. Marcelo Paz confirmou a permanência do treinador e da comissão técnica, enquanto o comandante admitiu que atravessa um período especialmente difícil no trabalho.

Tenho uma tristeza muito grande e uma revolta muito grande. Sem entender o motivo de termos sete derrotas consecutivas (contando com a eliminação na Libertadores). Tenho tristeza, mas não posso piorar o ambiente pra sair dessa situação, afirmou Diniz.

Enquanto isso, o Timão permanece com 32 pontos e ocupa a 14ª posição. A equipe está quatro pontos acima da zona de rebaixamento e enfrenta o pior início de segundo turno de sua história nos pontos corridos, com apenas cinco pontos em nove partidas. Em 2007, o alvinegro começou a sucumbir por volta de setembro, com quatro derrotas seguidas.

A pausa também abre espaço para o treinador trabalhar aspectos que ficaram expostos diante do Fluminense. O time sofreu três gols e voltou a apresentar problemas que aumentaram a pressão sobre jogadores e comissão técnica. Além disso, Memphis Depay segue sob cobrança após a eliminação continental e a sequência ruim.

O próximo compromisso será apenas em 7 de outubro, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada. Até lá, o Corinthians terá duas semanas de treinamentos para tentar mudar o ambiente e preparar uma reação na reta final do Brasileirão.