Raphinha "atropela" Messi e fica a um gol de recorde de Cristiano Ronaldo

O início avassalador de temporada transforma o brasileiro no grande protagonista da campanha catalã - (crédito: Jorge Guerrero/AFP)

Raphinha está fazendo história com a camisa do Barcelona. Neste sábado (19/9), o brasileiro marcou três vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla e chegou a 12 gols nas sete primeiras rodadas de LaLiga.

O número coloca o atacante acima de Lionel Messi em um dos recortes mais impressionantes do início do Campeonato Espanhol. Messi marcou 11 vezes nas sete primeiras partidas da temporada 2017/18.

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Raphinha ficou a apenas um gol de igualar Cristiano Ronaldo. O português marcou 13 vezes nas sete primeiras rodadas de LaLiga em 2014/15, pelo Real Madrid. Até hoje, ninguém conseguiu superar essa marca no século 21.

A atuação de Raphinha, inclusive, também manteve o Barcelona com campanha perfeita em LaLiga. O time venceu as sete partidas disputadas e chegou aos 21 pontos.

Além disso, a equipe já marcou 31 gols no campeonato. Raphinha responde por 12 deles e aparece como principal goleador da competição.

Renovação encaminhada

Antes da partida contra o Sevilla, Deco, diretor esportivo do Barcelona, confirmou que o clube avançou nas negociações com Raphinha. Aliás, segundo o dirigente, as partes chegaram a um acordo para estender o vínculo do atacante por mais alguns anos.

"Vai estar conosco pelos próximos quatro anos", afirmou Deco. O atual contrato do brasileiro termina em 2028 e a nova negociação deve ampliar o compromisso até 2030. O clube, porém, ainda precisa concluir os procedimentos administrativos para oficializar o novo vínculo.

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Raphinha, inclusive, também havia manifestado publicamente o desejo de continuar no Barcelona. Em entrevista à rádio RAC1, o atacante explicou que mudou a perspectiva sobre seu futuro depois do início de temporada que conseguiu.

"Tal como comecei a temporada, dá para ficar mais alguns anos", afirmou o brasileiro.