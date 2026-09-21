Cristiano Ronaldo celebra atuação do filho pelo Al-Nassr

Enquanto o filho brilhava em campo, Cristiano Ronaldo acompanhava tudo pela televisão - (crédito: FILIPE AMORIM / AFP)

Cristiano Ronaldo acompanhou de longe a atuação do filho, Cristiano Ronaldo Jr, pelo time sub-17 do Al-Nassr. Neste domingo (20/9), o jovem foi o destaque da vitória por 2 a 1 sobre o Al-Ahli e recebeu os elogios do pai nas redes sociais.

Cristiano marcou os dois gols da equipe, aos 12 e aos 44 minutos, e foi eleito o melhor jogador da partida. No primeiro, recebeu a bola em profundidade, driblou o goleiro e finalizou para empatar o confronto. Na comemoração, repetiu o gesto característico do CR7.

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O segundo gol também mostrou uma das principais características do atacante: a velocidade. Depois de avançar pelo campo, Cristiano Ronaldo Jr finalizou rasteiro e cruzado para virar o jogo e garantir os três pontos para o Al-Nassr.

Enquanto o filho brilhava em campo, Cristiano Ronaldo acompanhava tudo pela televisão. O atacante, que está cotado para aparecer na primeira convocação de Jorge Jesus como técnico de Portugal, fez duas publicações nas redes sociais para destacar a atuação do jovem.