Flamengo chega a 76% de título no Campeonato Brasileiro

Líderes do Brasileirão voltam a campo apenas no dia 8 de outubro, uma quarta-feira, pela 29ª rodada - (crédito: AFP)

O Flamengo abriu distância do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro e agora tem uma vantagem mais folgada para o rival paulista, com três pontos de vantagem. Assim, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca é o grande favorito ao título e disparou nas chances de conquistar a competição.

Segundo a UFMG, o Flamengo chegou a 76,8% de probabilidade de faturar o Brasileirão, enquanto o Palmeiras tem 21,3%. Atualmente, a equipe rubro-negra lidera a competição com 60 pontos, enquanto o clube alviverde está em 2º lugar, com 57 pontos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A 28ª rodada foi favorável ao time carioca, que venceu o Red Bull Bragantino e ainda contou com o empate do rival paulista diante do Grêmio. Com os resultados, a vantagem na liderança, que era de apenas um ponto, aumentou para três.

Além disso, o clube rubro-negro abriu uma vantagem importante na disputa pelo título. A equipe chegou a 18 vitórias no campeonato, contra 16 do time paulista. Como o número de triunfos é o primeiro critério de desempate do Brasileirão, os cariocas também levam vantagem nesse quesito neste momento.

Nos próximos dias, o Campeonato Brasileiro entra em um período de pausa por conta da Super Data Fifa, que acontece entre o final de setembro e o começo de outubro e, assim, a briga pela liderança da competição também esfria.

Os líderes do Brasileirão voltam a campo apenas no dia 8 de outubro, uma quarta-feira, pela 29ª rodada. O Flamengo encara o Santos, fora de casa, enquanto o Palmeiras recebe o Bahia.