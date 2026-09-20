Hulk faz dois, Fluminense bate o Corinthians e afunda rival em crise

Vence o Fluminense na Neo Química Arena. Em uma tarde de tensão, protestos e muita cobrança em Itaquera, a crise do Corinthians ficou ainda pior. Com uma atuação praticamente perfeita, o Tricolor venceu o Timão por 3 x 1, com dois gols de Hulk e um de Kevin Serna, e impôs ao alvinegro a sua sexta derrota consecutiva no Brasileirão. Gustavo Henrique marcou o solitário gol corinthiano.
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Com o resultado, o Tricolor agora assiste de camarote ao confronto direto entre Athletico e Bahia, e torce por um empate para se manter na terceira colocação, com 48 pontos. Já o Corinthians, por sua vez, vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima, agora na 14ª colocação, com 32 pontos, mas apenas a três de distância do Grêmio, primeiro time dentro do Z4.
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Domínio tricolor
Apesar de estar fora de casa, o Fluminense foi quem deu as cartas no primeiro tempo de jogo na Neo Química Arena. Diante de um Corinthians combalido e sem confiança ainda pela eliminação na Libertadores, o Tricolor soube aproveitar os erros do Timão para criar boas chances. Canobbio teve a primeira oportunidade, mas foi travado no momento exato de marcar o gol.
E aos 24 minutos, Lucho Acosta encontrou uma linda assistência para Hulk se jogar na bola e empurrar para as redes. O lance foi anulado no campo, nas após checagem do VAR, o gol tricolor foi confirmado. O Flu ainda teve a chance de marcar o terceiro nos acréscimos, mas Hulk parou em uma ótima defesa de Hugo Souza.
Corinthians acorda e domina
Já no segundo tempo, o Corinthians voltou com outra postura e passou a se portar como um verdadeiro mandante. Com mais posse de bola e mais volume, o Timão encurralou o Fluminense, e após uma sequência de escanteios, aproveitou da bola aérea para empatar o jogo. Memphis Depay levou a melhor em cima de Samuel Xavier, Fábio fez milagre, mas Gustavo Henrique, no rebote, balançou as redes para deixar tudo igual.
Ele esmaga!
E quando o jogo parecia se encaminhar para uma virada do Corinthians pelo volume de jogo e das boas chances, o super-herói tricolor apareceu para salvar o dia. Em um contra-ataque veloz, o Fluminense encontrou espaços na defesa do Corinthians. Hulk carregou a bola, e quando a jogada clareou, finalizou ao gol. Hugo Souza aceitou e a bola estufou as redes do Corinthians na marca de 31 do segundo tempo.
Nos minutos finais, com o Corinthians totalmente lançado ao ataque e desorganizado na defesa, o Fluminense aproveitou para marcar o terceiro e matar o jogo na Neo Química Arena. Em contra-ataque fatal, Martinelli encontrou Kevin Serna, que tocou na saída de Hugo Souza e deu números finais ao jogo em Itaquera. Três gols e três pontos para o Fluminense em terras paulistas.
Próximos compromissos
Assim, Corinthians e Fluminense agora entram em um período sem jogos por conta da pausa para a ‘Super Data Fifa’ de duas semanas. Desse modo, os dois times só voltam a entrar em campo em outubro. O Timão joga no dia 7 de outubro, diante do Internacional, no Beira-Rio, às 18h30. Já no dia seguinte, o Fluminense recebe o Coritiba, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).
CORINTHIANS 1×3 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro- 28ª rodada
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Data e hora: 20/9/2026, às 16h (de Brasília)
Público: 38.686 pessoas
Renda: R$ 2.778.221,57
Gols: Hulk, 24’/1ºT (0-1), Gustavo Henrique, 11’/2ºT (1-1), Hulk, 31’/2ºT (1-2), Kevin Serna, 48’/2ºT (1-3).
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Iago Machado (Gui Negão, intervalo); Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz (Lingard, 36’/2ºT), Raniele, Kaio César, Rodrigo Garro e Breno Bidon (Matheus Pereira, 43’/2ºT); Memphis Depay (Pedro Raul, 36’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Julio Fidélis, 14’/2ºT), Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules, 31’/2ºT) e Lucho Acosta (Ganso, 14’/2ºT); Canobbio (Riquelme Felipe, 31’/2ºT), Serna e Hulk (Castillo, 40’/2ºT). Técnico: Marcão.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Auxiliares: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Memphis Depay, Matheuzinho, André (COR); Samuel Xavier, Martinelli, Canobbio, Julio Fidélis, Nonato (FLU)
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