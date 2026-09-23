Jogador do Flamengo revela bastidores de depressão no Real Madrid





Danilo Luiz, jogador do Flamengo, abriu o coração sobre saúde mental e relembrou a época em que foi diagnosticado com quadro de depressão, enquanto jogava pelo Real Madrid, entre 2017 e 2019.

Em entrevista ao programa Papo de Segunda, do GNT, exibido na última segunda-feira (21), o atleta pontuou o aprendizado que teve com problema e destacou que se viu assim em uma das fases mais estruturadas financeiramente da própria vida.

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"Engraçado falar assim, até porque sempre digo que meus maiores problemas começaram depois que passei a ser conhecido, a ter uma condição financeira melhor, estrutura de casa e colaboradores muito maior", disse o jogador do Flamengo. O zagueiro admitiu que não estava preparado para o ônus da fama.

"Nunca me falaram que junto com isso vinha exposição, julgamento, expectativa, a começar com sua família dentro da sua própria casa, e depois se expande pelo mundo. Aí que começa nosso desequilíbrio interno, um pouco de não saber quem você é, onde está e onde quer chegar", explicou Danilo Luiz. De acordo com o atleta, a depressão o fez aprender que sofrimento faz parte da vida e que o importante é, na medida do possível, não se deixar paralisar.

"Muitas vezes buscamos estar sempre supercontentes, supermotivados e caímos do cavalo nessa expectativa", refletiu ele. "Aprendi que o sofrimento é inerente à nossa aventura aqui na Terra, mas que tenhamos linearidade para não deixar que caia uma lupa preta e branca no nosso viver", concluiu Danilo.

O texto Jogador do Flamengo revela bastidores de depressão durante auge da carreira no Real Madrid foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.