Alison dos Santos é ouro nos Jogos Sul-Americanos, mas não quebra recorde brasileiro dos 400m

Alison dos Santos se sagrou campeão da prova dos 400m rasos nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé nesta quarta-feira, 23. Detentor do recorde mundial dos 400m com barreiras, o atleta conquistou a medalha de ouro em disputa que não é sua especialidade, onde buscava atingir o melhor tempo da história do Brasil.

Na Argentina, Piu completou a prova em 44s61 e terminou quase um segundo na frente do segundo colocado, o venezuelano Javier Gómez (45s48). O chileno Martín Kouyoumdjian, com 45s99, terminou na terceira colocação. No entanto, Piu, que bateu o recorde da competição, acabou distante do tempo de Sanderlei Parrela, que anotou 44s29, em 1999.

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O tempo obtido por Sanderlei ocorreu no Mundial de Atletismo daquele ano. Na ocasião, ele levou a prata na final da prova e terminou atrás somente do norte-americano Michael Johnson, que fez 43s18.

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Taekwondo soma quatro medalhas

O taekwondo brasileiro subiu quatro vezes no pódio nesta quarta-feira em Santa Fé. Maria Clara Pacheco foi a campeã da categoria até 57 quilos, enquanto João Diniz foi prata até 68kg, e Julia Nazario e Paulo Ricardo Melo, bronze nas categorias até 49kg e até 58kg, respectivamente.