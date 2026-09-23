Brasileirão: entenda como a CBF escolhe os árbitros para os jogos

O objetivo é escalar os profissionais mais bem preparados do quadro nacional para os confrontos de maior pressão, onde cada detalhe pode influenciar o resultado - (crédito: Magnific)

A escolha de um árbitro para um jogo de alta visibilidade no Campeonato Brasileiro não é aleatória. Conduzido pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o processo de seleção é baseado em uma combinação de fatores técnicos, físicos e comportamentais. O objetivo é escalar os profissionais mais bem preparados do quadro nacional para os confrontos de maior pressão, onde cada detalhe pode influenciar o resultado.

Como funciona a seleção

A definição do árbitro para uma partida importante do Campeonato Brasileiro passa por várias etapas. A primeira delas é a análise do ranking nacional, que classifica os árbitros com base em seu desempenho ao longo da temporada e de anos anteriores. Profissionais que estão no topo da lista naturalmente largam na frente.

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Outro pilar fundamental é a avaliação contínua. A cada rodada, as atuações são analisadas pela comissão, que leva em conta o número de acertos, os erros cometidos e a gestão disciplinar do jogo. A performance no árbitro de vídeo (VAR) também tem um peso significativo nessa análise técnica.

Além dos critérios de desempenho, o momento do árbitro, popularmente conhecido como "fase", é observado. Um profissional pode ter um bom histórico, mas se apresentar atuações instáveis em jogos recentes, a comissão pode optar por preservá-lo de uma partida de grande apelo midiático para evitar mais desgaste.

O perfil da partida também influencia diretamente a escolha. Clássicos regionais, confrontos diretos pelo título ou contra o rebaixamento exigem árbitros com perfil psicológico mais firme e experiente. A capacidade de controlar os ânimos dos jogadores e de suportar a pressão das torcidas e da imprensa é um diferencial.

A escalação de nomes mais experientes, por exemplo, reflete a busca por profissionais acostumados a grandes jogos e com um histórico de decisões importantes. O processo, embora técnico, visa proteger tanto a integridade da competição quanto os próprios árbitros, alocando-os em partidas compatíveis com seu perfil e momento atual.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.