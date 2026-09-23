Pilotos da F1 questionam decisão de reduzir duração das corridas em 2027

O Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 será disputado no próximo sábado, no circuito de rua de Baku - (crédito: Andrej Isakovic/AFP)

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou há dois dias a redução em 5% da duração dos Grandes Prêmios de Fórmula 1 em 2027, uma medida que não parece convencer de imediato os pilotos perguntados sobre o assunto nesta quarta-feira (23), no Azerbaijão.

"Vamos ter os resultados deste ano, mas três voltas antes do fim", disse o francês Pierre Gasly, da Alpine, em declarações à AFP e ao jornal esportivo L'Équipe.

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"Pode afetar, dependendo do circuito, o número de paradas nos boxes e favorecer as estratégias de uma parada", acrescentou Gasly.

"Para algumas corridas que podem ser longas e desgastantes, como Singapura, será bom, mas para outras, como Monza, vai acabar sendo curto demais. Não vai mudar muita coisa", observou o britânico George Russell, da Mercedes.

A FIA decidiu reduzir, a partir do ano que vem, a distância mínima das corridas de 305 para 290 quilômetros, o que corresponde a uma média de duas a três voltas a menos.

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Como a parte térmica do motor terá um peso um pouco maior em 2027 em relação à atual temporada, o consumo aumentará e a redução do tempo de corrida permitirá evitar que os pilotos tenham que economizar combustível.

"É algo bom? Vai depender da situação. Às vezes, você precisa de três ou quatro voltas a mais para ultrapassar e, outras vezes, gostaria que houvesse três ou quatro a menos, quando está defendendo uma posição. Não acho que seja algo essencial", declarou o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

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"Eu estaria disposto a reduzir a duração das corridas pela metade para ter um motor melhor", acrescentou o tetracampeão mundial, muito crítico em relação ao regulamento dos motores, que a partir de 2026 passaram a ser cerca de 45% elétricos.

O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, gostaria que os Grandes Prêmios fossem mais longos. "Não acho que reduzir a duração das corridas faça muito sentido. Já existem muitas corridas com apenas uma parada nos boxes, e o nosso esporte deve ser fisicamente exigente. Embora em algumas provas, como a de Singapura, cheguemos ao limite, devemos forçar nossos corpos a alcançar esse limite. Não vamos conseguir isso reduzindo o tempo das corridas", afirmou Hamilton, heptacampeão mundial.

O Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 será disputado no próximo sábado, no circuito de rua de Baku.