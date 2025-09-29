Veja qual árbitro dá "sorte" para o seu time - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Cada time da Série A do Brasileirão tem um árbitro específico com quem costuma conquistar mais pontos. Em alguns casos, a diferença é tão grande que a média da equipe praticamente dobra quando aquele determinado juiz está em campo.

O levantamento é do “Bolavip Brasil”, divulgado nesta segunda-feira (29/9). Para chegar a esse dado, o estudo analisou todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2021 até a 23ª rodada deste ano. A base foi a plataforma de estatísticas Opta, que registrou a pontuação obtida por cada time em partidas com diferentes árbitros. Contudo, só entraram na conta os árbitros que dirigiram pelo menos cinco jogos de um mesmo clube.

LEIA MAIS: Ceni rebate críticas do Palmeiras sobre gramado da Fonte Nova: ”Fica feio”

Casos mais marcantes

Nenhum exemplo é tão expressivo quanto o de Raphael Claus com o Coritiba. Em cinco confrontos, o Coxa venceu quatro e perdeu apenas um. Isso garante média de 2,4 pontos por jogo, contra apenas 0,8 ponto quando Claus não participa.

O Santos também aparece entre os mais “sortudos”. Quando Paulo Cesar Zavonelli apita, a média da equipe salta de 1,1 para 2,3 pontos. Já o Palmeiras, com o mesmo árbitro, ostenta aproveitamento perfeito: cinco vitórias em cinco partidas. Sem ele, cai para 1,9 ponto por jogo.

Outro nome de peso é Sávio Pereira Sampaio. O Atlético-MG somou oito vitórias e um empate em nove jogos dirigidos por ele – média de 2,7 pontos. Fora dessas ocasiões, o número despenca para 1,5. Além disso, o Flamengo também sorri com sua presença. Com Sávio no apito, a equipe alcança 2,7 pontos por rodada, enquanto sem ele a média é de 1,7.

Confira o árbitro da sorte dos principais times do futebol brasileiro

(Média de pontos por jogo com / sem o árbitro)

Palmeiras: Paulo Cesar Zavonelli (3 pts/jogo; 1,9 pt/jogo)

Atlético-MG: Sávio Pereira Sampaio (2,7 pts/jogo; 1,5 pt/jogo)

Flamengo: Sávio Pereira Sampaio (2,7 pts/jogo; 1,7 pt/jogo)

Fortaleza: Bruno Arleu de Araújo (2,6 pts/jogo; 1,4 pt/jogo)

Coritiba: Raphael Claus (2,4 pts/jogo; 0,8 pt/jogo)

Botafogo: Paulo Cesar Zavonelli (2,4 pts/jogo; 1,6 pt/jogo)

Santos: Paulo Cesar Zavonelli (2,3 pts/jogo; 1,1 pt/jogo)

São Paulo: Bráulio da Silva Machado (2,2 pts/jogo; 1,3 pt/jogo)

Internacional: Edna Alves Batista (2,2 pts/jogo; 1,5 1,3 pt/jogo)

Grêmio: Marcelo de Lima Henrique (2,1 pts/jogo; 1,2 pt/jogo)

Athletico: Luiz Flávio de Oliveira (2,1 pts/jogo; 1,3 pt/jogo)

Fluminense: Edna Alves Batista (2,1 pts/jogo; 1,4 pt/jogo)

Corinthians: Paulo Cesar Zavonelli (2,1 pts/jogo; 1,4 pt/jogo)

Ceará: Caio Max Augusto Vieira (2 pts/jogo; 1,1 pt/jogo)

Cruzeiro: Flávio Rodrigues de Souza (1,8 pt/jogo; 1,4 pt/jogo)

Bahia: Rafael Rodrigo Klein (1,8 pt/jogo; 1,2 pt/jogo)

RB Bragantino: Raphael Claus (1,8 pt/jogo; 1,3 pt/jogo)

Vasco: Raphael Claus (1,7 pt/jogo; 1,1 pt/jogo)

Goiás: Wagner do Nascimento Magalhães (1,6 pt/jogo; 1 pt/jogo)

Juventude: Matheus Delgado (1,5 pt/jogo; 0,9 pt/jogo)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.