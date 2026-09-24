Morre árbitra Amanda dos Santos Rocha aos 32 anos, em Cruz Alta

A árbitra deixa duas filhas, de 11 e 4 anos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, nesta terça-feira (22), a árbitra Amanda dos Santos Rocha, em Cruz Alta (RS). A profissional de 32 anos passou por um transplante de coração em 2025 e, gradualmente, estava voltando às atividades nos campos. A morte foi causada por complicações cardíacas, decorrentes de uma infecção bacteriana.

Em janeiro, a árbitra chegou a postar nas redes sociais sobre o transplante, comemorando o sucesso da cirurgia e o possível retorno à profissão. “Sou um milagre. Dois meses e meio vivendo dentro de um hospital, quem vê de fora talvez não imagine a imensidão disso tudo", declarou.

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Amanda integrava a Associação Independente dos Árbitros de Cruz Alta e atuava como auxiliar de arbitragem na região. Em 2023, ela foi premiada como melhor auxiliar de arbitragem do campeonato municipal de futebol de campo de Quinze de Novembro.

A árbitra deixa duas filhas, de 11 e 4 anos.